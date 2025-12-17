АКП: След атаките на тайландската армия, жертвите сред цивилното население в Камбоджа вече са 17, обяви Пномпен

Министерството на националната отбрана на Камбоджа заяви, че тайландската военна агресия е причинила сериозни щети. Към 16 декември 2025 г. броят на жертвите включва 17 убити цивилни (включително едно бебе) и 77 ранени, предаде камбоджанската национална агенция АКП.

Камбоджа призовава международната общност да осъди категорично нарушенията на Съвместната декларация от страна на Тайланд и неговите многократни военни престъпления и незаконни дейности. Пномпен изисква Тайланд да поеме пълна отговорност за подобни груби нарушения, посочва АКП.

Камбоджа настоятелно призовава Тайланд незабавно да прекрати всички враждебни действия и да изтегли силите си от територията на Камбоджа, както и да избягва актове на агресия, които заплашват мира и стабилността в региона. Същевременно Пномпен призовава Банкок твърдо да спазва Споразумението за прекратяване на огъня, Съвместната декларация, както и задълженията, произтичащи от международното право, искрено, добросъвестно и с добра воля.

