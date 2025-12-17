Подробно търсене

АКП: След атаките на тайландската армия, жертвите сред цивилното население в Камбоджа вече са 17, обяви Пномпен

Александър Евстатиев
АКП: След атаките на тайландската армия, жертвите сред цивилното население в Камбоджа вече са 17, обяви Пномпен
АКП: След атаките на тайландската армия, жертвите сред цивилното население в Камбоджа вече са 17, обяви Пномпен
Снимка: АКП
Пномпен,  
17.12.2025 12:05
 (БТА)

Министерството на националната отбрана на Камбоджа заяви, че тайландската военна агресия е причинила сериозни щети. Към 16 декември 2025 г. броят на жертвите включва 17 убити цивилни (включително едно бебе) и 77 ранени, предаде камбоджанската национална агенция АКП.

Камбоджа призовава международната общност да осъди категорично нарушенията на Съвместната декларация от страна на Тайланд и неговите многократни военни престъпления и незаконни дейности. Пномпен изисква Тайланд да поеме пълна отговорност за подобни груби нарушения, посочва АКП.

Камбоджа настоятелно призовава Тайланд незабавно да прекрати всички враждебни действия и да изтегли силите си от територията на Камбоджа, както и да избягва актове на агресия, които заплашват мира и стабилността в региона. Същевременно Пномпен призовава Банкок твърдо да спазва Споразумението за прекратяване на огъня, Съвместната декларация, както и задълженията, произтичащи от международното право, искрено, добросъвестно и с добра воля. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/НС/

Свързани новини

15.12.2025 13:58

АКП: Министърът на информацията на Камбоджа предупреди за „информационна война“ от страна на Тайланд на фона на напрежението по границата

Камбоджанският министърът на информацията Нет Феактра отправи публичен апел за национално единство и бдителност, призовавайки медиите и обществеността да разчитат изключително на официални източници на камбоджанското правителство за нова информация
11.12.2025 16:23

АКП: Над 900 училища в шест провинции в Камбоджа са временно затворени поради възобновените военни сблъсъци с Тайланд

Общо 909 училища в шест провинции в Камбоджа – Одар Меанчей, Бантей Меанчей, Преах Вихеар, Пурсат, Кох Конг и Батамбанг – са временно затворени поради продължаващите атаки, извършвани от тайландските сили, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
08.12.2025 10:35

АКП: Камбоджа отрече да е разполагала оръжия по границата с Тайланд, както и да е нарушавала примирието между двете държави

Камбоджанското министерство на отбраната отрече твърдения на тайландската армия във "Фейсбук", че Камбоджа е разположила тежко въоръжение по общата ѝ граница с Тайланд, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП.
04.12.2025 15:29

АКП: Камбоджа отново настоя за освобождаването на 18 камбоджански войници, задържани в Тайланд вече 127 дни

Министерството на външните работи на Камбоджа потвърди продължаващите усилия на правителството в Пномпен за освобождаването на 18-те камбоджански войници, които остават в тайландски арест, съобщи агенция АКП. В изявление, публикувано днес,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:24 на 17.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация