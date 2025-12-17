Отличени са 18 деца в конкурса за детска рисунка на МВнР, посветен на изработването на официалната коледна картичка на ведомството

Общо 18 деца бяха отличени в първия в историята на Министерството на външните работи (МВнР) конкурс за детска рисунка, посветен на изработването на официалната коледна картичка, съобщиха от ведомството на сайта си.

Инициативата е осъществена под патронажа на министъра на външните работи Георг Георгиев и е насочена към децата на служителите в министерството. Темата на конкурса e „Коледа за всички деца по света“, която дава възможност на участниците чрез творчество да изразят послания за празнична магия, съпричастност и надежда отвъд националните и културните граници.

В конкурса са се включили десетки деца от различни възрастови групи, които са подали своите творби в съответствие с обявените условия и в срок до 10 ноември, пише в съобщението. Рисунките са изработени в свободна техника – с моливи, пастели, акварел и темперни бои, предоставени са в дигитален формат, уточниха от МВнР. След приема на творбите, специално сформирано жури извърши тяхната оценка и след обсъждане бяха отличени 18 рисунки, допълниха от външното министерство.

Избраните творби ще бъдат използвани за създаването на официалните коледни поздравителни картички на МВнР. От името на министъра на външните работи Георг Георгиев те ще бъдат изпратени до дипломати, ръководители на международни организации, представители на политическия, академичния и обществения живот, както и до медии в България и по света.

Всички отличени участници получиха творчески комплекти за рисуване и грамоти, подписани от министъра на външните работи, казаха още от МВнР.

БТА припомня, че от началото на декември изложба с детски рисунки на победителите в конкурса „Благата пчелица“ е разположена във фоайето на първия етаж на Националния етнографски музей в София. В края на 2024 г. екипът на музея обяви конкурс за детска рисунка за ученици от I до VII клас. През април 2025 г. бяха обявени победителите, а освен награди, призьорите получиха възможността творбата им да участва в постерна изложба на сцената на Централните хали.