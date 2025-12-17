Подробно търсене

Подкрепихме "стария" бюджет да влезе за обсъждане в пленарна зала, за да е ясно кои са против него, заяви Тошко Йорданов от "Има такъв народ"

София Господинова
БТА, София (17 декември 2025) Президентът провежда консултациите с парламентарните групи в 51-ото Народно събрание. Държавният глава се среща с представители на парламентарната група на „Има Такъв Народ“. На снимката (от ляво надясно): Александър Вълчев, Драгомир Петров, Павела Митова, заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов и председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов и президентът Румен Радев.Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)
София,  
17.12.2025 11:59
 (БТА)

Подкрепихме "стария" бюджет да влезе за обсъждане в пленарна зала, за да е ясно на всички български граждани кои са против него, заяви Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ" на консултациите при държавния глава Румен Радев.

"Продължаваме промяната-Демократична България" взеха да бягат от отговорност, защото държавата, влизайки без бюджет, с удължителен бюджет, е възможно да има проблеми, каза Йорданов. Той припомни, че бюджетът, подкрепен от правителството, беше подкрепен от синдикатите и работодателите, които са големите социални слоеве, които би трябвало да го подкрепят или не. Той обаче беше провален от ПП-ДБ и днес искахме да стане ясно кой е против, каза Йорданов. 

От "Има такъв народ" в сградата на президентството днес са още Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.

/ТНП/

