Подкрепихме "стария" бюджет да влезе за обсъждане в пленарна зала, за да е ясно кои са против него, заяви Тошко Йорданов от "Има такъв народ"
Подкрепихме "стария" бюджет да влезе за обсъждане в пленарна зала, за да е ясно на всички български граждани кои са против него, заяви Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ" на консултациите при държавния глава Румен Радев.
"Продължаваме промяната-Демократична България" взеха да бягат от отговорност, защото държавата, влизайки без бюджет, с удължителен бюджет, е възможно да има проблеми, каза Йорданов. Той припомни, че бюджетът, подкрепен от правителството, беше подкрепен от синдикатите и работодателите, които са големите социални слоеве, които би трябвало да го подкрепят или не. Той обаче беше провален от ПП-ДБ и днес искахме да стане ясно кой е против, каза Йорданов.
От "Има такъв народ" в сградата на президентството днес са още Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.
/ТНП/
