Българското национално радио ще отличи днес „Българските посланици на културата 2024“

Българското национално радио ще обяви носителите на отличието „Българските посланици на културата 2024“. Това ще се случи на официална церемония днес от 18:00 ч. в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН), съобщават от обществената медия.

Инициативата се реализира за поредна година и отличава български творци, чиято дейност допринася за разпознаваемостта на страната ни в международното културно пространство. Кампанията е насочена към писатели, поети, драматурзи, художници, актьори, певци, композитори, режисьори и представители на други изкуства, които със своето творчество прекрачват националните граници и утвърждават българската културна идентичност по света.

„Кампанията хвърля мост към българските диаспори в чужбина, като награждава артисти, които работят там, както и българските автори, които с творчеството си укрепват идентичността на сънародниците ни в чужбина и ги правят горди, че са българи. Признати в цял свят творци и такива, популярни основно в българските диаспори в чужбина, бяха отличени в досегашните издания на кампанията“, отбелязват от екипа.

Те посочват, че „Българските посланици на културата“ стартира през 2021 г. по идея на журналистката Нина Цанева и кампанията е част от дългосрочния ангажимент на обществената медия да популяризира българската култура и да укрепва връзките с българите извън страната.

Входът за събитието е свободен, уточняват от екипа на БНР.

/ВСР