Подробно търсене

Коледен арт фестивал с куклен театър, цирк, музика, танци и творчески работилници са част от 15-часовата програма на „Музейко“ този уикенд

Коледен арт фестивал с куклен театър, цирк, музика, танци и творчески работилници са част от 15-часовата програма на „Музейко“ този уикенд
Коледен арт фестивал с куклен театър, цирк, музика, танци и творчески работилници са част от 15-часовата програма на „Музейко“ този уикенд
Снимка: „Музейко“
София,  
17.12.2025 12:02
 (БТА)

Коледен арт фестивал с куклен театър, цирк, музика, танци и творчески работилници ще се състои на 19 и 20 декември в Музейко, съобщиха от екипа на детския научен център.

„Над 15 часа забавна образователна програма в два последователни дни, над 100 артиста и десетки усмивки във всяка минута – това са само част от подаръците, които екипът на най-големия детски център в България е подготвил за своите гости. Всяко дете ще може да се включи в научни работилници и лаборатории с творческа среда“, отбелязват от екипа.

Програмата включва музикални и театрални спектакли, циркови ателиета, научни работилници, кино преживявания и срещи с популярни артисти и педагози. Децата ще имат възможност да се включат и в творчески лаборатории, съчетаващи наука, изкуство и игра. 

Фестивалът започва на 19 декември в 10:30 ч. с изпълнения на детската вокално-театрална група „Таласъмче“, последвани от концертна програма с вокалния педагог Искра Милкова и „Музикалните таланти на България“. В програмата са включени и музикално-театралният спектакъл „Щипка захар“, циркови занимания с Гео Калев, както и интерактивни приказни срещи с писателката Вера Накова и актьора Ивайло Захариев.

На 20 декември посетителите ще могат да гледат кукления спектакъл „Шестте пингвинчета“ на театър „Сириус“, както и куклени етюди на студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство. В програмата са включени още работилници по анимация с 3D артиста Мартин Симеонов и научно-театралната работилница „Чудесата на водата“, организирана от Фондация „Пространства“.

По думите на Силвия Терзийска от образователния екип на Музейко фестивалът цели да създаде среда, в която децата общуват пряко с артистите, творят заедно с тях и откриват нови умения чрез личен опит.

Коледният арт фестивал е част от празничната програма на Музейко, който вече 10 години работи като най-голям детски научен музей в Източна Европа, съчетавайки интерактивни изложби, експерименти и творчески работилници. 

/ВСР

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

01.12.2025 11:14

Коледни инициативи и празнична програма ще има в „Музейко“ през декември

През целия декември „Музейко“ очаква детски и училищни групи със специалната програма „Коледна среща с Научния Рудолф“ – двучасово преживяване с експерименти, творчески задачи и тематични наблюдения, посветени на зимата и света на животните. След
14.11.2025 10:16

„Музейко“ организира програма на тема „Изобретения“

Тематична програма, посветена на темата „Изобретения“, ще се опроведе на 16 ноември в „Музейко“. През целия ден децата ще могат да участват в разнообразни активности, съобщават от екипа. В ателие „Мозайката“, вдъхновено от изложбата „Мозайка от
07.11.2025 14:51

Децата в "Музейко" ще научат какво прави конструкторът на дрехи

Инж. Мария Ушерова ще гостува в „Музейко“ на 8 ноември, за да разкаже на посетителите какво работят моделиер-конструкторите, които често са и инженери, съобщават от екипа на музея. Те посочват, че инж. Мария Ушерова е моделиер-конструктор на облекло

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:25 на 17.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация