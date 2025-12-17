Коледен арт фестивал с куклен театър, цирк, музика, танци и творчески работилници са част от 15-часовата програма на „Музейко“ този уикенд

Коледен арт фестивал с куклен театър, цирк, музика, танци и творчески работилници ще се състои на 19 и 20 декември в Музейко, съобщиха от екипа на детския научен център.

„Над 15 часа забавна образователна програма в два последователни дни, над 100 артиста и десетки усмивки във всяка минута – това са само част от подаръците, които екипът на най-големия детски център в България е подготвил за своите гости. Всяко дете ще може да се включи в научни работилници и лаборатории с творческа среда“, отбелязват от екипа.

Програмата включва музикални и театрални спектакли, циркови ателиета, научни работилници, кино преживявания и срещи с популярни артисти и педагози. Децата ще имат възможност да се включат и в творчески лаборатории, съчетаващи наука, изкуство и игра.

Фестивалът започва на 19 декември в 10:30 ч. с изпълнения на детската вокално-театрална група „Таласъмче“, последвани от концертна програма с вокалния педагог Искра Милкова и „Музикалните таланти на България“. В програмата са включени и музикално-театралният спектакъл „Щипка захар“, циркови занимания с Гео Калев, както и интерактивни приказни срещи с писателката Вера Накова и актьора Ивайло Захариев.

На 20 декември посетителите ще могат да гледат кукления спектакъл „Шестте пингвинчета“ на театър „Сириус“, както и куклени етюди на студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство. В програмата са включени още работилници по анимация с 3D артиста Мартин Симеонов и научно-театралната работилница „Чудесата на водата“, организирана от Фондация „Пространства“.

По думите на Силвия Терзийска от образователния екип на Музейко фестивалът цели да създаде среда, в която децата общуват пряко с артистите, творят заедно с тях и откриват нови умения чрез личен опит.

Коледният арт фестивал е част от празничната програма на Музейко, който вече 10 години работи като най-голям детски научен музей в Източна Европа, съчетавайки интерактивни изложби, експерименти и творчески работилници.

