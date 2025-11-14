Подробно търсене

„Музейко“ организира програма на тема „Изобретения“

„Музейко“ организира програма на тема „Изобретения“
„Музейко“ организира програма на тема „Изобретения“
Ден на най-малките, посветен на изобретенията, ще се състои в „Музейко“. Снимка: „Музейко“
София,  
14.11.2025 10:16
 (БТА)

Програма за най-малките, посветена на темата „Изобретения“, ще се проведе на 16 ноември в „Музейко“. През целия ден децата ще могат да участват в разнообразни активности, съобщават от екипа.

В ателие „Мозайката“, вдъхновено от изложбата „Мозайка от рисунки, думи и материя“ на Reggio Children, малките посетители ще творят свободно, ще експериментират с различни материали и ще създават свои собствени истории чрез игра и въображение. В зоната „Строежко“, където строителните блокчета оживяват, с помощта на кубчета и различни елементи децата ще могат да построят всичко – от високи кули до смели космически кораби, разказват от „Музейко“.

Ще има и творческо кътче за малки художници, озаглавено „Малкият печатар“. В него децата ще създават картини и постери с мастило, цветове и различни печатни техники. Посетителите над седемгодишна възраст ще разберат как работи електричеството, какво е „вампирска енергия“ и как да изграждат умни и пестящи ресурси електрически вериги в занятието „Музейко изобретател: Къде ми е токът?“. 

В изложбата „Какво става със Земята?“ ще има експерименти за малките откриватели, в които те ще разберат повече за климатичните промени и как можем да се грижим по-добре за нашата планета. А в планетариума ще поемат на разходка из звездното небе, в която ще чуят любопитни легенди за съзвездията и героите, криещи се зад тях, анонсират от екипа.

Както БТА писа, „Музейко“ е най-големият детски научен музей в Източна Европа. Създаден да вдъхновява децата чрез интерактивни изложби, вълнуващи експерименти и творчески работилници, „Музейко“ превръща ученето в незабравимо приключение. „Изследваме света около нас чрез забавни игри, откриваме тайните и силата на науката, за да създаваме трайни знания и вдъхновяваме талантливи млади учени“, отбелязват от екипа. Тази година музеят навърши десет години. 

/ВСР

/АУ/

Списание ЛИК

Свързани новини

07.11.2025 14:51

Децата в "Музейко" ще научат какво прави конструкторът на дрехи

Инж. Мария Ушерова ще гостува в „Музейко“ на 8 ноември, за да разкаже на посетителите какво работят моделиер-конструкторите, които често са и инженери, съобщават от екипа на музея. Те посочват, че инж. Мария Ушерова е моделиер-конструктор на облекло
31.10.2025 17:07

„Музейко“ отбелязва Деня на народните будители с празник на знанието и любопитството

„Музейко“ отбелязва Деня на народните будители, потапяйки се в духа на знанието, вдъхновението и любопитството, съобщават от екипа.  В интерактивната приказка „Пътешествие сред буквите“ децата ще се срещнат със „семейството“ на буквите и ще научат
30.10.2025 10:56

„Музейко“ ще отбележи Хелоуин със специална програма

Детският научен център „Музейко“ ще отбележи Хелоуин на 31 октомври със специална програма под наслов „Призраци в Музейко“, съобщават организаторите. В отворената арт зона „Тиква с изненада“ децата ще могат да създават есенни картички с пъстри
16.10.2025 10:31

Децата ще учат за „Летенето като суперсила“ в „Музейко“

Танци, истории и „Летенето като суперсила“ са сред акцентите в програмата на „Музейко“ на 19 октомври, съобщават екипа на музея. Танцьорите Цветина Матова, Радослав Йорданов и Велизар Груев ще поведат малчуганите в свят на танци и игри, където ще
10.10.2025 17:01

Децата се запознават с киберсигурността в „Музейко“

Гост от Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР (ГДБОП) ще разкаже как се пазим в дигиталния свят, разкривайки ни любопитни факти за сигурността и заплахите в киберпространството и как да бъдем отговорни и информирани откриватели

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:40 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация