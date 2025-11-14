„Музейко“ организира програма на тема „Изобретения“

Програма за най-малките, посветена на темата „Изобретения“, ще се проведе на 16 ноември в „Музейко“. През целия ден децата ще могат да участват в разнообразни активности, съобщават от екипа.

В ателие „Мозайката“, вдъхновено от изложбата „Мозайка от рисунки, думи и материя“ на Reggio Children, малките посетители ще творят свободно, ще експериментират с различни материали и ще създават свои собствени истории чрез игра и въображение. В зоната „Строежко“, където строителните блокчета оживяват, с помощта на кубчета и различни елементи децата ще могат да построят всичко – от високи кули до смели космически кораби, разказват от „Музейко“.

Ще има и творческо кътче за малки художници, озаглавено „Малкият печатар“. В него децата ще създават картини и постери с мастило, цветове и различни печатни техники. Посетителите над седемгодишна възраст ще разберат как работи електричеството, какво е „вампирска енергия“ и как да изграждат умни и пестящи ресурси електрически вериги в занятието „Музейко изобретател: Къде ми е токът?“.

В изложбата „Какво става със Земята?“ ще има експерименти за малките откриватели, в които те ще разберат повече за климатичните промени и как можем да се грижим по-добре за нашата планета. А в планетариума ще поемат на разходка из звездното небе, в която ще чуят любопитни легенди за съзвездията и героите, криещи се зад тях, анонсират от екипа.

Както БТА писа, „Музейко“ е най-големият детски научен музей в Източна Европа. Създаден да вдъхновява децата чрез интерактивни изложби, вълнуващи експерименти и творчески работилници, „Музейко“ превръща ученето в незабравимо приключение. „Изследваме света около нас чрез забавни игри, откриваме тайните и силата на науката, за да създаваме трайни знания и вдъхновяваме талантливи млади учени“, отбелязват от екипа. Тази година музеят навърши десет години.

