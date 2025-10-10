Децата се запознават с киберсигурността в „Музейко“

Гост от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР (ГДБОП) ще разкаже как да се пазим в дигиталния свят, разкривайки ни любопитни факти за сигурността и заплахите в киберпространството и как да бъдем отговорни и информирани откриватели в интернет. Това ще се случи на 11 октомври в „Музейко“, съобщават от екипа.

В експозицията „Какво става със Земята?“ ще изследват защо се променя планетата ни и можем ли да повлияем на бъдещето ѝ. С научната работилница „Тайнопис за шпиони и контрашпиони“ посетителите ще се потопят в историята на тайните съобщения.

„Ще научим какви методи за кодиране има, как да ги използваме и дори сами ще създадем тайно писмо“, казват от екипа на музея.

Кътът за приказки ще отведе децата в чудния свят на природата и животните, а в планетариума ще поемат курс директно „Напред към Луната“, за да научат повече за излитането на първия човек в космоса и кои са най-интересните мисии, които предстоят.

