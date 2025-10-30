Подробно търсене

„Музейко“ ще отбележи Хелоуин със специална програма
Снимка: „Музейко“
София,  
30.10.2025 10:56
 (БТА)

Детският научен център „Музейко“ ще отбележи Хелоуин на 31 октомври със специална програма под наслов „Призраци в Музейко“, съобщават организаторите.

В отворената арт зона „Тиква с изненада“ децата ще могат да създават есенни картички с пъстри цветове и тайни герои. Програмата „Страховити експерименти“ ще запознае посетителите с магията на науката чрез забавни демонстрации и опити.

В изложбата „Какво става със Земята?“ участниците ще изследват промените в нашата планета, ще решават загадки и ще участват в експерименти, свързани с опазването на околната среда.

Посетителите ще могат да се включат и в програмата на планетариума – „Напред към Луната“, която проследява космическите постижения на човечеството – от първия полет на човек в космоса до съвременните и бъдещи мисии.

