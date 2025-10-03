Децата ще си избират професия с ролеви игри в „Музейко“, съобщават домакините.

Какво искаш да станеш, когато пораснеш? В „Музейко“ отговорът може да се открие чрез игра. В ролята на лекари, строители или откриватели, децата ще опознаят различни професии и инструментите, които ги съпътстват. Това ще бъде сред акцентите в програмата на детския музей в събота и неделя.

Любителите на приказките ще се потопят в магичния свят на „Приказки с Музейко“, където историите разкриват тайните на природата, животните и космоса.

В „Мейкър спейс“ посетителите над седемгодишна възраст ще научат могат ли компютрите да правят римски мозайки, може ли да се прави изкуство с разноцветни камъчета, как древните римляни украсявали своите домове и как компютрите правят мозайки по подобие на тези в древен Рим. „Това са част от въпросите, на които младите ни изследователи ще намерят отговори в рамките на работилницата. Накрая, като истински древноримски „компютри“, ще направят своя собствена мозайка чрез специален тип изкуство, наречено Pixel art”, отбелязват от екипа.

Научните демонстрации в експозицията „Какво става със Земята?“ ще дадат отговори на важни въпроси за климатичните промени чрез експерименти и загадки. В планетариума пък посетителите ще поемат пътешествие „Напред към Луната“ – от първия човек в Космоса до предстоящите мисии към земния спътник.

/ВСР