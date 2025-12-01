Подробно търсене

Завърши годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от централата

Илиян Цвейн
Завърши годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от централата
Завърши годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от централата
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова, архив
София,  
01.12.2025 20:34
 (БТА)

Годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” приключи днес. Блокът е включен към електроенергийната система на страната в 17:21 часа след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране, съобщиха от атомната централа.

В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма. Изпълнените мерки са насочени към повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания.

Съгласно технологичния регламент натоварването на шести енергоблок се извършва поетапно.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи в съответствие с графика за електропроизводство.

БТА припомня, че през лятото шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за изпълнение на планови ремонтни дейности, свързани с пропуск на топлоносител в трети парогенератор. Решението за спиране тогава бе взето консервативно, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност на блока и надеждни доставки на електроенергия.

/ИЦ/

Свързани новини

05.08.2025 13:49

Шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в националната електроенергийна система, съобщи атомната централа

Шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" беше включен в националната електроенергийна система в 09:34 часа, съобщиха от атомната централа.  Блокът беше спрян на 17 юли за планов ремонт, свързан с пропуск на топлоносител в трети парогенератор. След

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:44 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация