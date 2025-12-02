Боян Ангелов пленява с българското песенно слово и оригинален поетически поглед, каза Петър Андасаров при представяне на стихосбирката "Мълком"

Боян Ангелов е поет, пленен от българското песенно и приказно слово, и с философско мислене, с оригинален поетически гледец и метафоричен изказ. С тези думи поетът и журналист Петър Андасаров представи новата стихосбирка "Мълком" на Боян Ангелов в галерия книжарница "София Прес".

Събитието с водещ Добрин Добрев събра поети, писатели и приятели на автора. Стихосбирката "Мълком" е част от трите поетични книги, които Боян Ангелов издаде тази година. Другите две са "3 х 33 РазстояниЯ" и томът с избрани стихове "Бреговете на съня".

В представянето Андасаров отбеляза, че в новата стихосбирка характерните черти на поета, заявени още в първата му книга "А върху ножа детелина", са избуяли и нарисували творческия портрет на Боян Ангелов. Той определи Ангелов като поет, който пише на ясен и органичен български език.

"Истински и метафорични, философски, че и афористични бисери са стиховете", посочи журналистът, като използва за пример конкретни редове от стихосбирката.

Андасаров определи стихотворенията "Напуснатата стая" и "Гневно" като съвършени. "Не се съмнявам, че всеки е усетил съвършеното звучене и съвършения музикален ритъм на това великолепно стихотворение, което е доказателство за многопластовото майсторство на Боян Ангелов", каза той.

Поетът подчерта философските основи на поезията на Ангелов. "Авторът е усвоил основите и историята на философията. Той е доктор на философските науки, за да напише чудесните стихотворения "Демиургът", "Диминуендо", "Солипсизъм", "Къщата на Метерлинк", "Фата Моргана", посочи той.

Андасаров определи Ангелов като "един от най-ярките представители на този рядък тип поети" и отбеляза родолюбивите мотиви в творчеството му, като особено изтъкна стихотворението "Родина".

Боян Ангелов благодари на аудиторията и прочете свои стихотворения, включително "Морфология на усещането", "Погледът", "Къщата на Метерлинк", "Война" и "Родина".

Поздравления към поета отправиха художничката и скулпторка Анжела Минкова и поетът Матей Шопкин. В края на представянето присъстващите имаха възможност да задават въпроси на автора.