Наставникът на Арда Александър Тунчев: „Загубихме две точки“

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев, съжалява за загубените две точки, но отличи играта на тима в защита при нулевото равенство с гостуващия Ботев Пловдив в 18-ия кръг на efbet Лига.

„Загубихме две точки. Първото полувреме беше равностойно, двата отбора се опознавахме, не искахме да грешим. Второто вдигнахме оборотите, контролирахме нещата и създадохме достатъчно ситуации, от които трябваше да отбележим“, започна Тунчев.

„През второто полувреме търпението беше важно, защото през първото прибързвахме. През втората част съумяхме да превъртаме топката от единия край до другия край. Играта ни във фаза защита днес беше на добро ниво, както и последните три мача. Имаме ситуации да отбележим, не са кой знае колко, но ги имаме. Ботев е добър отбор с много добър треньор. Позитивното от днес е играта в защита“, добави наставникът на Арда.