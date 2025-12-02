Германският футболен клуб Аугсбург няма намерение да назначава временния мениджър Мануел Баум за постоянен наследник на уволнения Сандро Вагнер, заяви управляващият директор Михаел Щрьол.

Баум, който е ръководител на отдела за развитие и иновации в тима от Бундеслигата, ще ръководи първия отбор за три мача до края на годината. Преди това той беше треньор от 2016 до 2019 година.

„Важно е да се подчертае, че от гледна точка на клуба и на самия Мануел се съгласихме, че той е на разположение за определен период. Той иска да се върне на позицията, която сме му предложили тук“, каза Щрьол пред ДПА.

Аугсбург изненадващо уволни стабилния Йес Торуп в края на сезона и назначи бившия асистент на националния отбор на Германия Вагнер. Но осем загуби в 12 мача от първенството сложиха край на периода му в тима.