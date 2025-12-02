site.btaАугсбург няма намерение да назначава временния мениджър Мануел Баум за постоянен наследник на уволнения Сандро Вагнер
Германският футболен клуб Аугсбург няма намерение да назначава временния мениджър Мануел Баум за постоянен наследник на уволнения Сандро Вагнер, заяви управляващият директор Михаел Щрьол.
Баум, който е ръководител на отдела за развитие и иновации в тима от Бундеслигата, ще ръководи първия отбор за три мача до края на годината. Преди това той беше треньор от 2016 до 2019 година.
„Важно е да се подчертае, че от гледна точка на клуба и на самия Мануел се съгласихме, че той е на разположение за определен период. Той иска да се върне на позицията, която сме му предложили тук“, каза Щрьол пред ДПА.
Аугсбург изненадващо уволни стабилния Йес Торуп в края на сезона и назначи бившия асистент на националния отбор на Германия Вагнер. Но осем загуби в 12 мача от първенството сложиха край на периода му в тима.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина