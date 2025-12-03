ВНА: Виетнамският министър на отбраната Фан Ван Зианг се срещна с лаоския си колега

Виетнамският министър на отбраната Фан Ван Зианг се срещна с лаоския си колега Камлианг Утакайсоне, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Двамата обсъдиха изпълнението на подписания план за сътрудничество през следващата година в областта на отбраната.

Зианг изрази удовлетворение, че през последните 50 години под ръководството на Лаоската народно-революционна партия, страната е успяла да обедини народа си, да преодолее множество трудности и да постигне значими успехи в изграждането и защитата на държавата. Той подчерта, че Лаос е допринесъл съществено за мира, стабилността, сътрудничеството и развитието в региона и света.

Министърът изрази увереност, че Лаос ще продължи реформите си и ще изгражда мирна, независима, демократична, обединена и просперираща държава.

Виетнамският министър подчерта още, че партията, държавата, правителството, армията и народът на Виетнам винаги ще помнят подкрепата, която Лаос им е оказвал както по време на борбата за независимост и национално обединение, така и в настоящия етап на развитие и укрепване на държавата.

От своя страна лаоският министър на отбраната поднесе дълбоки съболезнования на семействата на жертвите при последните наводнения във Виетнам. Той поздрави Виетнам за впечатляващите постижения през последните години.

