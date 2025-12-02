Църковната музика е стихия и творческо предизвикателство за вокална формация „Светоглас", каза генералният директор на БНР Милен Митев

Известно е, че „Светоглас“ са изпълнители на български народни песни, но църковната музика е тяхна стихия и творческо предизвикателство. Това каза генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев по повод отбелязването на 60 години от създаването на Музея за християнско изкуство - филиал на Националната галерия. Честването бе отбелязано с обновена постоянна експозиция в музея и концерт на вокална формация „Светоглас", посветен на 1160 години от приемането на християнството в България.

„Днес сме тук, за да отпразнуваме историята, културата и православната вяра", каза още Милен Митев. Той припомни, че „през тази година БНР отбелязва 90 години от своето основаване като институция, а нашите домакини от Музея за християнско изкуство отбелязват 60 години."

„Всички тези години бледнеят в светлината на 1160-те години от приемането на християнската вяра в България. В чест на тази годишнина БНР издаде албум на вокална формация „Светоглас“, озаглавен „Древните химни на православието – музика от манастирите”. Когато празнуваме своята богата история и култура, го правим с поглед към бъдещето. Албумът е първият изцяло дигитален албум, който излиза на флаш памет, а не на диск като традиционен носител", отбеляза Митев.

Той посочи, че „вокална формация „Светоглас" е представила български църковни песнопения с много голям успех на наши и световни международни сцени - в големите катедрали на Западна Европа и православните храмове на Изток."

„Голяма част от произведенията, включени в албума, са обект на задълбочена изследователска работа и днес биват представени пред публика за първи път. Отбелязването на днешната годишнина е част и от една по-голяма инициатива, започнала от Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА) – „14 века България в Европа“, в рамките на която празнуваме кръгли годишнини от българската история, за да покажем на аудиторията на трите обществени медии, богатството и дългия път, който България е извървяла, за да стигне тук, където е днес", каза в обобщение Милен Митев.

Концертът на вокална формация „Светоглас" започна с песнопението „Святий Боже", изпълнено от Даниел Спасов, Станимир Иванов, Николай Боянов и Милен Иванов.

„Днес се намираме в едно от най-хубавите, най-духовните и най-просветлените пространства на Националната галерия – Музеят за християнското изкуство, който е един от най-посещаваните и най-обичаните филиали на тази изключително голяма, значима за нашия обществен живот институция", каза директорът на Националната галерия Анелия Ангелова.

Завеждащият филиала на Националната галерия - Ралица Русева, запозна присъстващите с историята на музея, която тя определи като „много интересна".

„Идеята за създаване на музей, посветен на църковното изкуство, възниква през 1964 г. След търсене на място се преценява, че криптата на „Св. Ал. Невски“ е най-подходящото място. До този момент тя е била недовършена, груб строеж, който се използвал като склад за ненужни вещи“, разказа Русева.

„С приемането на православната вяра, България приема и вековната християнска традиция в редица изкуства – изобразително, музикално и прочее. Тази традиция не е музей. Тя не е оставена в страниците на историята и не я преоткриваме сега, по повод днешната годишнина. Традицията в пеенето и в зографията на манастири е жива и днес. Тя се пази и развива от българската църква", каза администраторът на официалния сайт на БПЦ Ангел Карадаков.

В края на концерта изпълнителят Милен Иванов прикани присъстващите да станат на крака, за да изпълнят заедно песнопението „На многая лета".

Сред присъстващите гости на събитието бяха секретарят на президента Румен Радев по духовност и култура доц. Пламен Славов, народният представител Хюсеин Хафъзов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) Райна Манджукова, председателят на Държавна агенция „Архиви" доц. д-р Михаил Груев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, д-р Габриела Наплатанова, член на Съвета за електронни медии (СЕМ), политологът Първан Симеонов, Борис Сакскобургготски.