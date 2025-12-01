Днес празнуваме погледа към бъдещето, каза генералният директор на БНР Милен Митев при представянето на новите сайтове и мобилно приложение

Днес празнуваме не миналото, а погледа към бъдещето, защото смятаме, че сме направили една значителна крачка към своето бъдеще. Това каза генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев по повод днешното представяне на новите сайтове и първото мобилно приложение на БНР. Събитието се състоя тази вечер в столичния Гранд хотел „София".

„През тази година БНР отбелязва 90 години от своето създаване като институция. Това е една много сериозна история, която ни задължава, често ни помага, но понякога и малко ни спъва", каза още Милен Митев.

Той допълни, че с въвеждането в експлоатация на новите сайтове и мобилното приложение на БНР се полага „една основа, върху която ще продължим да изграждаме връзката си с младата аудитория и вярвам, че тази връзка само ще се задълбочава и ще става все по-силна."

„От много години се опитваме да навлезем като хората в дигиталния свят с мобилно приложение, със сайт, който да е актуален, модерно изглеждащ и адаптиран за различни устройства. Последните години все по-голяма част от трафика на нашия интернет сайт идва именно от мобилни устройства. Досегашната платформа ни върши добра работа дълго време, но като всяко нещо, е време и да направим една крачка напред и да оставим нещо зад гърба си. Вярвам, че наистина тази крачка е много важна, защото БНР, през цялата си история, традиции и без да обезценяваме по никакъв начин значението на неговия ефир, има нужда да погледне и към младите хора, има нужда да погледне към променящите се навици на аудиторията", отбеляза Митев.

Водещ при представянето на сайтовете и мобилното приложение на БНР беше директорът на дирекция „Дигитални програми" на БНР - Иво Тодоров. Той отбеляза, че от днес Българското национално радио пуска изцяло обновен новинарски портал, който има и нов адрес – bnrnews.bg.

Тодоров уточни, че в новинарския портал читателите ще имат достъп до проверени новини в реално време, публицистика и задълбочени анализи по теми от деня, както и стриймове от събития. Порталът разполага и с медийната иновация: text2video – AI аватар, който чете новините от дигитално студио, брандирано с цветовете на БНР, пренасяйки информацията в модерна и динамична форма.

„За добро или зло, в последните години сме принудени да правим няколко медии в една. Не можем вече да си позволим да бъдем само ефирно радио. Трудната задача, която се налага да изпълняваме и която ще се налага да изпълняваме още толкова време напред, е без да компрометираме по никакъв начин качеството на своя ефир, да градим паралелно с него и други платформи, чрез които да достигаме до аудиторията", коментира Милен Митев и допълни, че „живеем във време, в което изискванията на хората са вече много големи както към медиите, така и към медийното съдържание."

От днес БНР ще разполага с още четири нови сайта - bnr.bg, binar.bg, detskotobnr.bg и archives.bnr.bg.

При представянето Иво Тодоров посочи, че bnr.bg е основният сайт на БНР, където читателите могат да намерят новините за всички събития, които БНР организира, както и културната програма на институцията.

Сайтът binar.bg е насочен към младежката публика. На него може да се слуша ефира на БНР на живо от националните програми „Хоризонт" и „Христо Ботев", както и деветте регионални радиостанции – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Шумен, Благоевград, Видин и Кърджали, отбеляза Тодоров.

Платформата detskotobnr.bg е първата, която обществена медия създава под формата на специален сайт за деца. Сайтът събира приказки, песни, игри, пъзели, рисуване, оцветяване.

Последният сайт archives.bnr.bg осигурява достъп до автентичните гласове на политици, общественици, писатели и творци, оставили дълбока следа в историята на България. Историите им ще оживяват чрез текстове, снимки и оригинални аудио записи, които съхраняват духа на времето.

„С тези пет нови сайта БНР не просто следва дигиталната епоха – ние я създаваме, заедно с нашите слушатели, читатели и зрители. Запазваме живия глас, който вече 90 години свързва хората, и го пренасяме в онлайн света с още повече съдържание, достъпно по всяко време и навсякъде. Със стартирането на мобилното ни приложение и обновяването на сайта вярвам, че ще можем да напреднем в две посоки. От една страна, разбира се, най-важното е да сме още по-полезни на аудиторията си, да сме адекватни на нейните очаквания и на нейните искания, когато търсим медийно съдържание, но не бива да подценяваме това, че тази нова платформа или платформи, приложението и сайта, които вече са изградени на съвсем друга архитектура, имат за цел да направят по-лесни и за колегите в радиото качването на съдържания на сайта", коментира Милен Митев.

„Днес искаме да покажем, че ние сме готови да извървим допълнителните стъпки към хората, а не да очакваме само те да ни търсят там, където ние сме или където някога сме били. Медиите са едно постоянно развитие и обществените медии, въпреки цялата отговорност към своята история и към своята огромна аудитория, не могат да си позволят да останат назад от това развитие", каза в обобщение генералният директор на БНР.

При представянето на новите сайтове и мобилното приложение на БНР присъстваха генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева, главният секретар на БТА Юлия Соколова, д-р Габриела Наплатанова, член на УС на Съвета за електронни медии (СЕМ), ръководителят направление в дирекция „Дигитални програми" на БНР Златко Желев и управителят на „Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД, Георги Георгиев, който е част от екипа, подпомогнал разработването на сайтовете и мобилното приложение на БНР.