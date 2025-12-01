Фотоизложба в Русе разказва за птиците от Варна до Антарктида

Изложбата "С полета на птиците по пътя до Антарктика" беше представена в Екомузея в Русе на днешния Международен ден на Антарктида.

Експозицията е авторски проект на гл. асистент д-р Боян Мичев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и специалист по орнитология. Изложбата е посветена на 33-тата Българска антарктическа мисия (2024 - 2025 г.).

Изложбата проследява плаването на българския научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" от пристанището във Варна до Южните Шетландски острови и първата среща с пейзажите на Ледения континент. Водещ акцент в изложбата са птиците поради орнитологичната насоченост на проучването.

"Идеята беше да видим видовото разнообразие по пътя от Варна до остров Ливингстън. Да хванем част от завършващата миграция от Средиземно море. Благодарение на екипажа и логистиците на нашия кораб успяхме да посетим много места. За трети път експедиция стъпи и на остров Смит. Калкулирахме, че сме видели над 80 вида от 23 семейства птици", каза за БТА д-р Боян Мичев.

Той добави, че е видял значителна част от 40-те вида птици в района на Антарктида. Мичев отличи хищниците антарктическа скуа и южен гигантски буревестник, които е видял отблизо.

"Бяхме там в размножителния сезон. Видяхме и малките птици. Опръстенихме някои видове, видяхме и такива, които са маркирани от наши колеги преди 20 години. Нямах и един скучен ден и на кораба, и на базата. Снимахме и с дрон. Сега ни предстои да напишем публикации", каза още Мичев.

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава от Варна за своята трета експедиция до Антарктида на 7 ноември миналата година и след почти двумесечно плаване достигна до остров Ливингстън на 28 декември миналата година.

БТА има Национален пресклуб на борда на кораба и за трета поредна година изпрати свой кореспондент до Антарктида. Материалите на пратеника на БТА Милена Островска са със свободен достъп в специалната тематична рубрика на български и английски език # България - Антарктида / Bulgaria - Antarctica.

През юни 2023 г. БТА издаде на български и на английски език брой на списание ЛИК "До Антарктида и назад под български флаг". През месец май 2024 г. БТА издаде брой на списание ЛИК, посветен на българската наука на Антарктида, който е свободно достъпен в електронен формат. Броят е преведен на английски и на испански език.

През февруари миналата година БТА откри Национален пресклуб и в Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън.

БТА ще има кореспондент на борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) и по време на 34-тата Българска антарктическа мисия. Пратеникът на Агенцията ще бъде на НИК 421 през януари-февруари 2026 година.