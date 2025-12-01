Подробно търсене

ОБНОВЕНА Граждански протест срещу бюджета за 2026 година се провежда пред Съдебната палата в Русе

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Снимки: Бисер Тодоров, БТА
Русе,  
01.12.2025 18:40 | ОБНОВЕНА 01.12.2025 20:20
 (БТА)

Граждански протест срещу бюджета за 2026 г. се проведе на централния площад "Свобода" пред Съдебната палата в Русе. Той беше организиран с публикации във фейсбук. От полицията в крайдунавския град съобщиха за БТА, че в следобедните часове на днешния ден има подадено заявление за протест, в което е упоменато, че той е "срещу Бюджет 2026".

Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите" и скандираха "Оставка!", "Мутри, вън!" и "Долу Пеевски".

Протестиращите се заканиха да се събират всяка вечер по същото време, докато правителството не подаде оставка. Те заявиха, че търпението им е изчерпано и нямат никакво доверие на управляващите.

На два пъти присъстващите изпяха българския химн, след което скандираха "Българи, юнаци!" и "Сърце, душа за България".

Близо час след началото на протеста участниците в него приближиха на няколко метра сградата на Съдебната палата. Това наложи разполагане на служители на "Охранителна полиция" непосредствено до нея. По-късно протестиращите скандираха "Ние сме властта" и "Като падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". 

Близо два часа след неговото начало протестът приключи и хората се разотидоха. 

/РН, РИ/

