Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост, каза кметът Благомир Коцев

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Жители на Варна протестират срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година Снимки: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
01.12.2025 20:33
 (БТА)

Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост, каза кметът на крайморския град Благомир Коцев в обръщението си към протестиращите, които се събраха пред сградата на Общината. Първоначално протестиращите бяха пред Областната администрация, след което с шествие по централните улици стигнаха до Общината.

През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас, каза Коцев. Той подчерта, че българите са се събудили и осъзнават, че могат сами да избират своята свобода. "Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, каза Коцев.

Кметът допълни, че протестът тази вечер е заради проектобюджета на държавата за 2026 г., който вместо да разпределя справедливо благата, е успял да ядоса всички – работодатели, работещи, всички българи. Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки, допълни Коцев. По думите му случилото се през последните пет месеца всъщност ще отвори нова страница и за Варна, и за България. Според него демокрацията през последните години в България е била задушена и е време хората да си я върнат.

/РИ/

