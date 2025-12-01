ЦСКА си тръгна с чиста победа от Варна в среща от мъжкото волейболно първенство на България

Отборът на ЦСКА (Сф) постигна категорична победа с 3:0 гейма (25:23, 25:19, 25:21) над аутсейдера в Националната волейболна лига (мъже) Черно море (Варна) в последната среща от 7-ия кръг.

С успеха си днес „армейците“ на треньора Александър Попов събраха 14 точки и се изравниха с Локомотив Авиа (Пловдив) и Левски (Сф), които имат същия актив и се движат на 3 пункта от лидера Нефтохимик (Бургас).

Волейболистите на ЦСКА имаха проблеми в първия гейм, като изоставаха с 9:7 и след това 16:13, след което наваксаха. Варненци отново поведоха с 22:21, но до края на частта вкараха само една точка и това беше крайно недостатъчно за успех.

Във втората част Черно море беше активен до 12:11, когато започнаха серии от проблеми при посрещането и при атаките и отстъпиха. Третата част беше под контрола на гостите, които комфортно затвориха срещата.

Тодор Костов вкара 13 точки за ЦСКА, Хеймиш Хазълдън добави 11, а Теодор Тодоров остана с 9. За домакините камерунският диагонал Марсел Гуиндонг се отличи със 17 точки, а Виктор Йосифов остана с 13.

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от седмия кръг: Черно море (Варна) - ЦСКА 0:3 (23:25, 19:25, 21:25) от неделя: Берое 2016 (Стара Загора) - Дея Спорт (Бургас) 2:3 (19:25, 24:26, 26:24, 25:22, 13:15) Монтана - Нефтохимик 2010 (Бургас) 1:3 (22:25, 24:26, 25:18, 20:25) от събота: Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин (Разлог) - 3:0 (25:23, 25:22, 25:16) Славия - Левски - 0:3 (15:25, 19:25, 22:25) временно класиране: 1. Нефтохимик 2010 6 6 0 18:4 17 точки 2. Локомотив Авиа Пловдив 5 5 0 15:2 14 3. ЦСКА 6 4 2 16:7 14 4. Левски София 6 5 1 15:6 14 5. Берое 2016 6 3 3 13:13 11 6. Пирин 7 3 4 12:14 9 7. Дея спорт Бургас 7 3 4 13:16 9 8. Монтана 7 3 4 12:17 7 9. Дунав 6 1 5 7:16 4 10. Славия 6 1 5 4:17 2 11. Черно море 6 0 6 5:18 2