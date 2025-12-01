Подробно търсене

Атанас Василев
ЦСКА си тръгна с чиста победа от Варна в среща от мъжкото волейболно първенство на България
Волейболният отбор на ЦСКА. Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
София,  
01.12.2025 20:09
 (БТА)

Отборът на ЦСКА (Сф) постигна категорична победа с 3:0 гейма (25:23, 25:19, 25:21) над аутсейдера в Националната волейболна лига (мъже) Черно море (Варна) в последната среща от 7-ия кръг.

С успеха си днес „армейците“ на треньора Александър Попов събраха 14 точки и се изравниха с Локомотив Авиа (Пловдив) и Левски (Сф), които имат същия актив и се движат на 3 пункта от лидера Нефтохимик (Бургас).

Волейболистите на ЦСКА имаха проблеми в първия гейм, като изоставаха с 9:7 и след това 16:13, след което наваксаха. Варненци отново поведоха с 22:21, но до края на частта вкараха само една точка и това беше крайно недостатъчно за успех.

Във втората част Черно море беше активен до 12:11, когато започнаха серии от проблеми при посрещането и при атаките и отстъпиха. Третата част беше под контрола на гостите, които комфортно затвориха срещата.

Тодор Костов вкара 13 точки за ЦСКА, Хеймиш Хазълдън добави 11, а Теодор Тодоров остана с 9. За домакините камерунският диагонал Марсел Гуиндонг се отличи със 17 точки, а Виктор Йосифов остана с 13.

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от седмия кръг:
Черно море (Варна) - ЦСКА               0:3 (23:25, 19:25, 21:25)

от неделя:
Берое 2016 (Стара Загора) - Дея Спорт (Бургас)  2:3 (19:25, 24:26, 26:24, 25:22, 13:15)
Монтана - Нефтохимик 2010 (Бургас)      1:3 (22:25, 24:26, 25:18, 20:25)

от събота:
Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин (Разлог)   - 3:0 (25:23, 25:22, 25:16)
Славия - Левски     - 0:3 (15:25, 19:25, 22:25)

    временно класиране:
 1. Нефтохимик 2010            6    6    0    18:4    17 точки
 2. Локомотив Авиа Пловдив     5    5    0    15:2    14  
 3. ЦСКА                       6    4    2    16:7    14
 4. Левски София               6    5    1    15:6    14    
 5. Берое 2016                 6    3    3    13:13   11
 6. Пирин                      7    3    4    12:14    9
 7. Дея спорт Бургас           7    3    4    13:16    9
 8. Монтана                    7    3    4    12:17    7    
 9. Дунав                      6    1    5    7:16     4
10. Славия                     6    1    5    4:17     2
11. Черно море                 6    0    6    5:18     2

/АВ/

01.12.2025

