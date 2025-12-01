В Пловдив запалиха тържествено светлините на коледното дърво и бе открито първото издание на базара „Коледа в Пловдив“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров тържествено пусна светлините на коледното дърво на пл. "Стефан Стамболов" пред сградата на община Пловдив. Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ при Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – Общински детски комплекс изпълни тематичните песни: „Коледни вълнения“, „Джингъл белс“ и „Нова година“, а специален гост бе Дядо Коледа.

Декември ни събира в сърцето на Пловдив, за да дадем старт на пускането на светлините на коледната елха и на украсата на града, каза в приветствието си кметът на града Костадин Димитров. По думите му това са дни, в които ни се напомня колко е важно да бъдем заедно, да даряваме топлина и човешко присъствие. Чудесата са възможни, когато сме обединени, когато вярваме в доброто, каза кметът. "Тази година Коледа в Пловдив е различна. Тази година Пловдив е повече и по-добре украсен от началото на "Малката Главна" чак до Ледената пързалка, която тази година ще е по-голяма - 5350 кв.м, допълни кметът". Има и два базара - коледен базар "Капана" се провежда за 10-а поредна година, а базарът "Коледа в Пловдив" е организиран за първи път. Има асансьор на Дядо Коледа и място, където всички деца да пуснат писмата си до добрия старец.

Ще има три сцени с програма и всичко това е, за да имаме много коледно настроение, каза Димитров. Нека коледните светлини озарят всяка една душа и ни донесат здраве, благоденствие и споделени моменти, заключи Костадин Димитров. Кулминацията на събитието – грейването на светлините на коледната елха в Пловдив бе последвано и от празнични фойерверки, които озариха вечерното небе над Пловдив.

Тържественото запалване на светлините на коледното дърво на пл. "Стефан Стамболов" в Пловдив бе предшествано от концерт на Духов оркестър Пловдив.

След това кметът на Пловдив Костадин Димитров официално откри и даде началото на първото издание на базара „Коледа в Пловдив“ до Централната поща. Това е ново мащабно и вдъхновяващо празнично събитие, което до 4 януари ще превърне централната част на града в сияйна коледна приказка с концерти, атракции, творчески работилници, базар и впечатляващи преживявания за всички поколения.

Първите тържествени акорди на сцената пред Пощата на площад „Централен“ дадоха музикантите от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции. След тях се представиха Art Voices & Ивон Лочова.