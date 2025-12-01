Около час и половина продължи протестът в Шумен, организиран от граждани

Около час и половина продължи протестът пред сградата на Община Шумен, организиран от граждани. Те се обявиха срещу бюджета за 2026 г. и сегашното управление на страната.

Началото на протеста бе в 18:00 ч., а краят му около 19:30 ч., когато пред Общината останаха няколко групи от хора. Протестът премина мирно, без пострадали и без ескалация на напрежението.

В протеста се включиха хора на различна възраст, около 200 души, по данни на полицията. Чуваха се скандирания "Мафията вън!", "Оставка", "Тиквата вън", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носеха национални флагове, както и плакати с надписи: "За по-добра България", "Кой ще ни даде пари", "Не се наядохте", "Стоп на кражбите", "Думата България не съдържа Д".

Протестът в Шумен не бе организиран от партии или неправителствени организации, а от граждани в социалните мрежи.