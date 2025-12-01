Украйна предлага на кредиторите си да заменят варанти, обвързани с украинския икономически растеж, за нови облигации

Украйна отправи предложение към кредиторите си да заменят варанти, обвързани с украинския брутен вътрешен продукт, на стойност 3,2 милиарда долара за международни облигации. Това съобщи днес правителството в Киев, предаде Ройтерс.

Украинските власти се опитват да преодолеят пречките за излизане от ситуацията на неизпълнение на суверенните си задължения, допълни агенцията.

Киев успя да завърши преструктурирането на около 20 милиарда долара в международни облигации миналата година, след като през 2022 г. изпадна в дефолт по външния си дълг след пълномащабната инвазия на Русия.

Украйна се опитваше да преработи за инвеститорите си финансовите инструменти, обвързани с икономическия растеж на страната, заради които може да се наложи да им изплати милиарди долари през идните години.

Предложението, което трябва да бъде прието от притежателите на украински дълг, представляващи най-малко 75 процента от издадените варанти, ще доведе до замяна на тези инструменти с пари в брой и нови облигации, които падежират между 2030 и 2032 г., се посочва в изявлението на правителството.

Украйна е в официални преговори с ключова група инвеститори, притежаващи варантите, от 25 ноември, след като два предишни кръга на преговори по темата не пожънаха успех.