Почти два часа продължи протестът срещу бюджета за 2026 година в Добрич

Почти два часа продължи протестът на граждани в Добрич срещу проектобюджета за 2026 година. Демонстрацията се проведе пред сградата на Общината и събра недоволни жители, сред които и много млади хора, дошли да заявят своята позиция.

Събитието премина при засилено полицейско присъствие, но без нарушения на обществения ред. Протестът бе в пешеходната зона, поради което не се наложи затваряне на улици или ограничаване на движението.

Организацията на протеста е гражданска и възникнала чрез самоинициатива в социалните мрежи, но получи официална подкрепа от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, като общински съветник от ПП–ДБ уточни, че политическата сила е съдействала единствено по административните процедури.

Участниците носеха плакати с лозунги като „Оставка“, „Мутри вън“, „Д като фалит“, „Искам да живея в свободна държава без Делян и Бойко" и „Стига тежести върху хората“, а скандиранията „Оставка“ и „Мутри вън“ прозвучаха многократно по време на демонстрацията.

Надежда Иванова от протестиращите подчерта пред събралото се множество, че недоволството е симптом за дълбоките проблеми в обществото. „Протестът е граждански. Няма значение кой го организира. Идеята е, че ние не сме си научили урока. Крайно време е да се ядосаме, защото тази държава не върви на добре. Апатията ни убива, тя е тази, която подхранва злото“, каза още Иванова.

Своето мнение пред гражданите изрази и един от младите участници Вилислав Стамболов. Той подчерта силата на общността и необходимостта от промяна. „Тук всички сме заедно с една обща цел – да покажем колко сме силни и колко сме сплотени. За да спрем управлението, да спрем тези, които крадат от нас и от нашите семейства. Оставка“, каза Стамболов, приветстван от аплодисменти.

Протестиращите посочиха също, че според тях предвидените промени в бюджета ще натоварят повече обикновените хора, както и малкия и средния бизнес, а основната тежест ще бъде върху редовните данакоплатци.