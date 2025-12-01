Европейските борси завършиха първите си декемврийски сесии със спад на индексите под натиска на срива на акциите на „Еърбъс“

Основните европейски борси приключиха първия търговски ден от месеца със спадове, като акциите на индустриалните компании и в частност книжата на отбранителните корпорации и „Еърбъс“ (Airbus), оказаха силно негативно влияние, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се понижи с 247,35 пункта или 1,04 на сто до 23 589,44 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 25,71 пункта или 0,32 на сто до 8097 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 17,98 пункта или 0,18 на сто до 9702,53 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 1,16 пункта или 0,2 на сто до 575,27 пункта. В рамките на STOXX 600 индустриалният сектор записа най-значителни загуби, понижавайки се средно с 1,2 на сто. Той бе повлиян от поевтиняване на акциите на „Еърбъс“ с 5,7 на сто – най-лошото еднодневно представяне на компанията от 7 април насам.

„Еърбъс“ съобщи за установени проблеми при самолети от серията A320. Разследване на скорошен инцидент е установило, че интензивното слънчево излъчване може да повреди данни, от значение за управлението на полета.

Книжата на „Талес“ (Thales), който произвежда бордните компютри на машините А320 на самолетостроителя, поевтиняха с 2,2 на сто.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор се понижиха средно с 3,2 на сто, тъй като инвеститорите продължават да се отдръпват от сектора на фона на напредъка към споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Американски и украински представители проведоха разговори в неделя относно потенциално мирно споразумение между Русия и Украйна, като държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази предпазлив оптимизъм въпреки пречките пред прекратяването на почти четиригодишната война.

Книжата на германските компании в отбранителния сектор „Райнметал“ (Rheinmetall), „Хензолт“ (Hensoldt) и „Ренк“ (Renk) поевтиняха в диапазона 2,2-4,7 на сто, което оказа силно влияние върху индекса на европейските отбранителни дружества.

Поевтиняването на акциите им повлече надолу и германския индекс DAX, който загуби 1 на сто.

От друга страна, секторът на луксозните стоки беше най-добре представящият се, като акциите на компаниите поскъпнаха средно с 1,2 на сто, след като „Дойче банк“ (Deutsche Bank) обяви, че те са в добра позиция за ускоряване на растежа през 2026 година.