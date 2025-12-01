Подробно търсене

Европейските борси завършиха първите си декемврийски сесии със спад на индексите под натиска на срива на акциите на „Еърбъс“

Марин Милков
Европейските борси завършиха първите си декемврийски сесии със спад на индексите под натиска на срива на акциите на „Еърбъс“
Европейските борси завършиха първите си декемврийски сесии със спад на индексите под натиска на срива на акциите на „Еърбъс“
Снимка: AP/Martin Meissner
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
01.12.2025 20:22
 (БТА)
Етикети

Основните европейски борси приключиха първия търговски ден от месеца със спадове, като акциите на индустриалните компании и в частност книжата на отбранителните корпорации и „Еърбъс“ (Airbus), оказаха силно негативно влияние, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се понижи с 247,35 пункта или 1,04 на сто до 23 589,44 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 25,71 пункта или 0,32 на сто до 8097 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 17,98 пункта или 0,18 на сто до 9702,53 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 1,16 пункта или 0,2 на сто до 575,27 пункта. В рамките на STOXX 600 индустриалният сектор записа най-значителни загуби, понижавайки се средно с 1,2 на сто. Той бе повлиян от поевтиняване на акциите на „Еърбъс“ с 5,7 на сто – най-лошото еднодневно представяне на компанията от 7 април насам.

„Еърбъс“ съобщи за установени проблеми при самолети от серията A320. Разследване на скорошен инцидент е установило, че интензивното слънчево излъчване може да повреди данни, от значение за управлението на полета.

Книжата на „Талес“ (Thales), който произвежда бордните компютри на машините А320 на самолетостроителя, поевтиняха с 2,2 на сто.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор се понижиха средно с 3,2 на сто, тъй като инвеститорите продължават да се отдръпват от сектора на фона на напредъка към споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Американски и украински представители проведоха разговори в неделя относно потенциално мирно споразумение между Русия и Украйна, като държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази предпазлив оптимизъм въпреки пречките пред прекратяването на почти четиригодишната война.

Книжата на германските компании в отбранителния сектор „Райнметал“ (Rheinmetall), „Хензолт“ (Hensoldt) и „Ренк“ (Renk) поевтиняха в диапазона 2,2-4,7 на сто, което оказа силно влияние върху индекса на европейските отбранителни дружества.

Поевтиняването на акциите им повлече надолу и германския индекс DAX, който загуби 1 на сто. 

От друга страна, секторът на луксозните стоки беше най-добре представящият се, като акциите на компаниите поскъпнаха средно с 1,2 на сто, след като „Дойче банк“ (Deutsche Bank) обяви, че те са в добра позиция за ускоряване на растежа през 2026 година.

/ИЦ/

Свързани новини

01.12.2025 18:05

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1566 долара в петък, съобщи институцията на сайта си. Курсът на долара съответно е 0,8587 евро спрямо 0,8646 евро в петък. За други основни валути
01.12.2025 17:55

Низходящо се движат основните индекси на Уолстрийт в първата за месеца ранна търговия

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха по време на първата за месеца предиобедна сесия, следвайки поевтиняването на криптовалутите, които регистрират резки колебания, продължаващи и през декември, предаде Си Ен Би Си. Промишленият индекс Dow
01.12.2025 12:35

Бизнес активността в еврозоната се свива през ноември, а съкращаването на работни места се ускорява, сочи ключово проучване

Бизнес активността в промишления сектор в еврозоната отново е в зоната на свиване през ноември заради отслабващото търсене, принудило фирмите да съкратят работни места с най-бърз темп от седем месеца. Това сочи проучване на "Хамбург къмършъл банк"
01.12.2025 12:18

„Еърбъс“ обяви, че по-голямата част от засегнатите ѝ самолети A320 вече са с актуализиран софтуер

Повечето самолети „Еърбъс А320“ (Airbus A320) вече са получили необходимите софтуерни актуализации, след като производителят установи, че силна слънчева радиация може да повреди данни, критични за работата на полетните контролни системи, съобщи
01.12.2025 11:47

Повишаващите се цени на петрола оказват натиск върху европейските борси

Европейските борси започнаха търговията през декември с понижения. Германският DAX спадна с 0,5 на сто до 23 718 пункта при откриването, докато Euro Stoxx 50 успя да задържи нивото си непроменено. В Париж CAC 40 е надолу с 0,3 на сто, а SMI също е
01.12.2025 11:29

Повишаващите се лихви по държавните облигации оказват натиск върху акциите в Токио

Азиатските борси започнаха новия месец с неравномерно движение, като в Токио по-високите доходности на държавните облигации оказаха натиск върху акциите, предава Дау Джоунс.  Индексът Nikkei 225 спадна с близо 2 на сто до 49 303 пункта. В Южна Корея
27.11.2025 18:13

Спад за всички индекси на БФБ в днешната търговия

Всички индекси на Българска фондова борса (БФБ) отчетоха отстъпление в рамките на днешбната търговска сесия. SOFIX намаля с 0,62 на сто до 1082,11 пункта, а индикаторите BGBX40 и BGREIT регистрира спад от по 0,48 на сто до съответно 194,11 пункта и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:42 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация