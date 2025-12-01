Хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман започна посещение в САЩ с акцент върху енергетиката, ОИСР и сигурността в региона

Хърватският министър на външните работи Гордан Гърлич Радман е на посещение в Съединените щати от понеделник до сряда за серия от срещи, посветени на енергийното сътрудничество, кандидатурата на Хърватия за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и политическата ситуация в Босна и Херцеговина, съобщи за ХИНА високопоставен източник от хърватското министерство на външните работи.

Според източника визитата има за цел да задълбочи контактите както с американската администрация, така и с представители от кръга около президента на САЩ Доналд Тръмп. Основни теми в разговорите ще бъдат втечненият природен газ, дейността на нефтопровода "ЯНАФ", както и проектът за Южната газова връзка между Хърватия и Босна и Херцеговина.

В дневния ред влиза и хърватската кандидатура за ОИСР, както и все още неприетото от Сената американско-хърватско споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Ще се обсъждат и въпроси, свързани със сигурността в Босна и Херцеговина и региона на Западните Балкани.

По-рано днес в Сараево американският шарже д'афер в Босна и Херцеговина Джон Гинкел заяви, че Вашингтон счита газовата връзка с Хърватия за стратегически важна за Босна и Херцеговина, посочва ХИНА. Той припомни срещата си с ръководството на Федерация Босна и Херцеговина, което подкрепя ново предложение за концесия на американска компания, целящо ускоряване на проекта. Южната връзка би позволила на страната да намали зависимостта си от руски газ и да получава американски природен газ през хърватския терминал, но вътрешнополитически разногласия в Босна досега блокираха напредъка, отбелязва агенцията.

Във Вашингтон Гърлич Радман ще се срещне със заместник-министъра на енергетиката на САЩ Джеймс Данли и ще участва в панел, посветен на засилването на американските енергийни партньорства с Хърватия и инициативата "Три морета" – формат, който от създаването си от Хърватия и Полша получава постоянна подкрепа от Вашингтон, пише още ХИНА.

Планирани са и срещи във фондация "Херитидж" с високопоставени представители, както и разговори със съветника на президента на САЩ по наука и технологии Майкъл Крациос, председателя на Комисията по външни работи на Камарата на представителите Брайън Маст и други членове на Конгреса.

Хърватският външен министър ще участва и в кръгла маса на Фондацията за защита на демокрациите, посветена на ролята на Хърватия в Югоизточна Европа, енергийната сигурност, трансатлантическите отношения, Украйна и инициативата "Три морета", посочва ХИНА.