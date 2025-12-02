Подробно търсене

София Господинова
Катастрофа между кола и бус е станала тази вечер на Северната скоростна тангента в София, няма тежко пострадали, съобщиха от СДВР и Спешна помощ
БТА, София (15 август 2025) Служители на "Пътна полиция" - МВР, полицейска проверка, пътни полицаи. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
02.12.2025 00:37
 (БТА)

Катастрофа между кола и бус е станала тази вечер на Северната скоростна тангента в София, потвърдиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Движението е затруднено. По първоначална информация ранени са десет души, но няма тежко пострадали.

За БТА говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска каза, че от буса са пострадали пет жени с контузии в главата, които са откарани в "Пирогов". Прегледан е водачът на микробуса и още три жени, но нямат необходимост от хоспитализиране. 

