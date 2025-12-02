Катастрофа между кола и бус е станала тази вечер на Северната скоростна тангента в София, няма тежко пострадали, съобщиха от СДВР и Спешна помощ

Катастрофа между кола и бус е станала тази вечер на Северната скоростна тангента в София, потвърдиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Движението е затруднено. По първоначална информация ранени са десет души, но няма тежко пострадали.

За БТА говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска каза, че от буса са пострадали пет жени с контузии в главата, които са откарани в "Пирогов". Прегледан е водачът на микробуса и още три жени, но нямат необходимост от хоспитализиране.