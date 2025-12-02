Подробно търсене

Техници отстраняват авария в електрическото захранване на бул. ,,Цариградско шосе", което бе прекъснато вчера. Снимка: Александра Крумова/БТА
02.12.2025 22:52
Интернетът в сградата на БТА е възстановен, след като бе прекъснат за 23 часа. В този период в Агенцията бе използван интернет от мобилни устройства. 

Сградата на БТА има интернет връзка чрез две алтернативни трасета. От "Информационно обслужване" - дружеството, което е системен интегратор на БТА съгласно Закона за БТА, посочиха, че са били прекъснати и двете трасета. ИКТ инфраструктурата (инфраструктура на информационните и комуникационните технологии) на БТА не е била засегната и интернет страницата на БТА беше достъпна през цялото време.

В този период журналистите в Агенцията работиха с мобилен интернет, като бяха публикувани над 1400 новини от страната и чужбина, стотици снимки и десетки видеа. Репортер на БТА днес следобед бе на мястото на аварията, където оптични техници възстановяваха прекъснатия оптичен кабел. Те разказаха, че са изгорели кабели на електроснабдителните дружества поради натоварване на мрежата, след като се е запалил главен колектор. За по-бързото възстановяване на оптичния кабел, от който са изгорели около 20 метра, в София са пристигнали и специалисти от страната.
 

