Повече от два часа сградата на БТА е без интернет

След 22 часа тази вечер сградата на БТА е без интернет, а журналистите работят с мобилен интернет от телефоните си.

Потърсен за информация Юлиян Толев, ръководител на отдел Физическа инфраструктура в "Информационно обслужване" - дружеството, което е системен интегратор на БТА съгласно Закона за БТА, каза, че в момента трасетата между Агенцията и "Информационно обслужване" са отпаднали, разследва се причината.