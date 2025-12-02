Повече от два часа сградата на БТА е без интернет

Подробно търсене

София,  
02.12.2025 01:14
 (БТА)

След 22 часа тази вечер сградата на БТА е без интернет, а журналистите работят с мобилен интернет от телефоните си.

Потърсен за информация Юлиян Толев, ръководител на отдел Физическа инфраструктура в "Информационно обслужване" - дружеството, което е системен интегратор на БТА съгласно Закона за БТА, каза, че в момента трасетата между Агенцията и "Информационно обслужване" са отпаднали, разследва се причината. 

 

