В Казанлък ще наградят победителите от първия фестивал за късометражно кино на военна тематика

Победителите от Първия фестивал на късометражното кино "Обществото в подкрепа на армията" ("Army fest") ще бъдат наградени в Казанлък на 6 декември. Това съобщиха за БТА от Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", които са организатори съвместно с Военен клуб - Казанлък и фотоклуб "Монопол".

Фестивалът за късометражно кино на военна тематика е събитие, което събира режисьори и филмови ентуасиасти, за да представят и обсъдят най-впечатляващите късометражни филми, свързани със сферата. Форматът се фокусира върху различни аспекти на военната история, героизма, конфликти, миротворчество, както и лични истории на хора, преживели военни операции.

В конкурсната програма се състезават общо 10 филма на автори от Казанлък, София, Русе, Стара Загора. Те ще бъдат оценявани от тричленно жури с председател Александър Томов - син. Той е завършил филмова и телевизионна режисура в Югозападния университет в Благоевград, сценарист и режисьор е на десетки късометражни филми, сред които "Някъде там...", "Оса на прозореца“, "Чувствам се самотен", "Господ е мой пастир" с участието на Стефан Мавродиев и Калин Врачански, документалния филм за поетесата Петя Дубарова „А имах толкоз много да ви кажа“ и други. Работил е като видео монтажист и режисьор на рекламни клипове в няколко телевизии. От 2018 година пише сценарии за игрални филми, за които търси възможности за реализация, автор е на множество кратки разкази и стихове.

Член на журито е и общественикът и свободно практикуващ журналист Георги Тодоров, който има публикации в печатни и електронни медии от 2006 година. Той е продуцент и автор на текста на песента "Дива магия", композирана от Кирил Ламбов и изпълнявана от Софи Маринова и с видео клип, режисиран от Людмил Иларионов. От 2019 година е колекционер на картини от съвременни български автори, като намеренията му са да ги представи в луксозен каталог. Името му се свързва и с фондация "Чинемафест", която е партньор на фестивалите за късометражни филми "Екранът е ваш" и "Army fest", както и на конкурс за микрофантастика.

В журито участва и експертът по връзки с обществеността в 61-ваСтрямска механизирана бригада Анна Иванова. Тя изпълнява тази длъжност от 2018 година. Завършила е бакалавърска степен по Международни отношения във Варненския свободен университет и магистратура по публични комуникации в сигурността и отбраната във Военната академия.