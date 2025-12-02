Американската тенисистка Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Ню Йорк,  
02.12.2025 23:39
 (БТА)

Четирикратната олимпийска шампионка и 23-кратна шампионка от Големия шлем на сингъл Серина Уилямс няма планове да подновява професионалната си кариера, обяви тя в профила си в социалната мрежа X.

По-рано журналистът Бен Ротенберг съобщи на уебсайта си, че Уилямс може да се върне на корта, след като е подала молба и е била включена в списъците за антидопингови тестове.

„Боже мой, няма да се върна. Това е лудост“, написа Уилямс.

44-годишната Уилямс има 73 титли от турнирите на УТА. Тя е на второ място в класацията за трофеи от Големия шлем на сингъл за всички времена след австралийката Маргарет Корт (24). Уилямс е печелила Откритото първенство на Австралия седем пъти, "Ролан Гарос" три пъти, "Уимбълдън" седем пъти и Откритото първенство на САЩ шест пъти.

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки. Тя е единствената жена в историята със Златен шлем в кариерата (спечелвайки четирите турнира от Големия шлем и Олимпийските игри) както на сингъл, така и на двойки. 

/ИК/

