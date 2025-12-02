Жители на Габрово излязоха на протест „срещу статуквото“. Полицейското присъствие в центъра на града бе засилено.

Протестът бе организиран във фейсбук. От Областната дирекция на МВР в Габрово посочиха за БТА, че в институцията е постъпило заявление за този протест, като организаторите му са го заявили като мирен.

Множеството започна да се събира малко след 18:00 часа, самото събитие бе обявено за час по-късно.

Протестиращите изпълниха площад „Възраждане“. Бяха издигнати лозунгите „Оставка“, „Мафията вън“, „Кой не скача е дебел“, "Пеевски и Борисов - вън от властта", прозвучаха призиви с искания за оставката на кмета на Габрово.

Събралите се хора изразиха недоволство от управлението на държавата и се обявиха „срещу статуквото“. Множеството бе призовано да се отправи към съдебната палата, която се намира в единия край на площад „Възраждане“. По-късно събралите се хора се отправиха към сградата на Областната администрация, която се намира в противоположната страна на площада.

След възгласи и скандирания протестиращите бяха призовани да тръгнат на шествие. Близо до сградата на Априловската гимназия полицаи преградиха пътя и се опитаха да отклонят протестиращите, които посочиха, че имат намерения да отидат до офиса на партия ГЕРБ.

В двора на Априловската гимназия бяха хвърлени бомбички, полицията установи един от използвалите пиротехническите изделия и той бе отведен от униформените служители.

Протестиращите стигнаха до офиса на ГЕРБ, като скандираха и бяха хвърлени няколко предмета по прозорците на партията.

Прозвучаха призиви за посещение на офиса на партия ДПС, но това не се случи.

Начело на протеста бяха предимно млади хора, които бяха покрили лицата си. Полицията спря за рутинна проверка част от тях. До напрежение и сблъсък между протестиращи и полиция не се стигна.

След това гражданите прекосиха пешеходната улица „Радецка“, през мост „Игото“ отново се върнаха на площад „Възраждане“, където протестът приключи.