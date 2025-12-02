Подробно търсене

Жители на Габрово протестираха срещу статуквото

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Габрово,  
02.12.2025 20:25
 (БТА)

Жители на Габрово излязоха на протест „срещу статуквото“. Полицейското присъствие в центъра на града е засилено

Първоначално хората се събраха на площад „Възраждане“, след което се отправиха към сградите на Съдебната палата и на Областната администрация, където скандираха "Оставка". Протестиращите тръгнаха на шествие, успяха да пробият полицейския кордон и се събраха пред офиса на ГЕРБ в града. Там започнаха да хвърлят бомбички и различни предмети. 

Един човек беше отведен от полицията.

