Жители на Габрово протестираха срещу статуквото

Жители на Габрово излязоха на протест „срещу статуквото“. Полицейското присъствие в центъра на града е засилено

Първоначално хората се събраха на площад „Възраждане“, след което се отправиха към сградите на Съдебната палата и на Областната администрация, където скандираха "Оставка". Протестиращите тръгнаха на шествие, успяха да пробият полицейския кордон и се събраха пред офиса на ГЕРБ в града. Там започнаха да хвърлят бомбички и различни предмети.

Един човек беше отведен от полицията.