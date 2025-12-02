Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет, заявява Бойко Борисов

Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим с мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори. Този коментар на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше публикуван във фейсбук страницата на партия ГЕРБ, след като снощи в София и страната имаше протести по повод проектобюджета за 2026 г.

По-рано днес Министерският съвет взе решение на неприсъствено заседание да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г,, както и на проектите за бюджети на НЗОК и държаното обществено осигуряване. Според проектопрограмата на парламента предложението за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, бюджетите на НЗОК и на държавното обществено осигуряване е трета точка.