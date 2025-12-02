Втора вечер граждани се събират на протест в Ямбол, исканията са вече за оставка на правителството

Граждански протест, организиран в социалните мрежи, за втора поредна вечер събра хора на централния площад в града. Обединяващото в исканията им беше оставка на правителството.

Макар че бюджета вече го свалиха, всички тук сме се събрали с обща кауза, най-вече против корупцията и несправедливостта, които се случват в България. Мисля че хората тук са готови за някаква промяна. Това каза пред БТА организаторът на протеста Анджелина Пехливанова, студент по дентална медицина. „Надявам се да има оставка на кабинета, защото това вече не се трае. Мястото на тези хора не е там вътре”, допълни тя.

Протестът в Ямбол премина без изказвания на говорители пред всички присъстващи. Хората бяха събрани на отделни групички. Имаше присъствие на единични представители на някои опозиционни политически партии, които настояха, че участието им е като граждани.

„Това, че в протестите и тук, и в другите градове, се включват хора от различни партии и ме радва, и притеснява едновременно", каза още Анджелина Пехливанова. „Трябва да сме заедно срещу общия проблем, а не всеки да търси своя интерес", добави организаторката на протеста.

„Не на мафията”, „Оставка”, „Прасетата са в кочината, а не в парламента” бяха част от плакатите, носени от протестиращите.

Вчера протестът в Ямбол, както и в други градове на страната, бе насочен главно срещу проектът за бюджет за 2026 г. Днес премиерът Росен Желязков обяви, че започва нова бюджетна процедура и ще се направи необходимото бюджетът да бъде консенсусен.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ обявиха, че внасят в петък вот на недоверие към кабинета.

В обръщение към българския народ президентът Румен Радев каза, че оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият изход напред.