Бившият играч и треньор от НХЛ Кевин Динийн е диагностициран с рак на панкреаса

Бившият играч и треньор от Националната хокейна лига (НХЛ) Кевин Динийн обяви, че е диагностициран с рак на панкреаса.

62-годишният Динийн, който игра 19 сезона, направи разкритието в неделя.

„Този ​​Ден на благодарността е малко по-различен. Преди няколко месеца ми беше поставена диагноза рак на панкреаса. Това постави много неща в перспектива, но съм много щастлив да бъда заобиколен от роднини и приятели, които ме подкрепят“, написа той в социалните мрежи.

Динийн има 355 гола и 760 точки в 1188 мача от НХЛ за 19 сезона, както и 23 попадения и 41 точки в 59 срещи от плейофите, пише Ройтерс.

Двукратният участник в Мача на звездите изигра почти половината от кариерата си с Хартфорд Уейлърс в два периода (1984-1992, 1996-1997) и беше голям любимец на феновете. Той остана още два сезона в клуба, след като се преименува на Каролина Хърикейн. Динийн игра също за Филаделфия, Отава и Кълъмбъс. Канадецът сложи край на кариерата си в началото на кампанията 2002-2003.

Той има рекорд от 56-62-28 в части от три сезона като треньор на Флорида Пантерс през сезоните 2011-2014.

Динийн публично разкри битката си с болестта в края на ноември, който е месецът на хокея срещу рака.

„Тъй като #HockeyFightsCancer Month е към своя край, исках да споделя новината, защото хокеят ме научи, че никоя битка не се води сам. За всеки, който се бори с нещо тежко - независимо дали е рак или съвсем друга битка, искам да знае, че не е сам“, написа още той в социалните мрежи.

Братята на Динийн, Горд и Питър, и баща му Бил, също са играли в НХЛ.