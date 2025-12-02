Подробно търсене

Нетаняху е помолил Тръмп за повече подкрепа във връзка с молбата му за помилване до президента Херцог, съобщи "Аксиос"

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху в Кнесета (израелския парламент) в Йерусалим (13.10.2025 г.). Снимка: АП/Kenny Holston
Вашингтон ,  
02.12.2025 22:30
 (БТА)
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е поискал в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп повече подкрепа във връзка с молбата му за помилване, подадена до президента на страната Ицхак Херцог по делото за корупцията, в което израелският премиер е обвиняем, предаде Ройтерс, позовавайки се на американския сайт "Аксиос". 

В неделя премиерът подаде официална молба до Херцог да бъде помилван по делото за корупция. Тръмп неведнъж е отправял искания в подкрепа на Нетаняху. 

Нетаняху, най-дълго управлявалият премиер на Израел, беше обвинен през 2019 г. в подкуп, измама и злоупотреба с доверие след години на разследвания. Процесът срещу него започна през 2020 г.

Премиерът многократно е отричал да е извършил някакво престъпление и не е признал вина в молбата си за помилване, като адвокатите на Нетаняху заявяват, че той вярва, че съдебното производство, ако бъде приключено, ще завърши с пълно оправдание. 

 

 

/ИТ/

