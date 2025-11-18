Подробно търсене
Валерия Динкова
Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа
Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа
Съветът за сигурност на ООН. Снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
18.11.2025 01:07
 (БТА)
Съветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ миналия месец постигнаха споразумение по първия етап на плана на Тръмп за Газа, което доведе до спиране на огъня след двегодишна война и освобождаване на заложниците.

Резолюцията на ООН обаче се смята за много важна за легитимирането на преходния управленски орган и за предоставяне на гаранции на страните, обмислящи да изпратят войски в Газа.

Текстът на резолюцията гласи, че страните членки могат да участват в „Борда на мира“, замислен като преходен орган, който ще контролира реконструкцията и икономическото възстановяване на анклава.

Документът позволява и разполагането на международни стабилизационни сили, които ще гарантират процесът на демилитаризация на Газа, включително на унищожаването на оръжия и военна инфраструктура.

Планът от 20 точки на Тръмп е включен като анекс в резолюцията.

Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, по-рано сигнализира, че може да се противопостави на приемането на документа, но при гласуването му само се въздържа, което позволи резолюцията да бъде приета.

Палестинската автономия в изявление в петък подкрепи приемането на проекторезолюцията на САЩ.

Документът обаче се оказа противоречив за Израел, тъй като споменава бъдеща възможност за палестинска държава.

Текстът на резолюцията гласи, че „е възможно най-накрая да са налице условия за достоен път към палестинско самоопределение и държавност“, след като Палестинската автономия изпълни програма за реформи и възстановяването на Газа напредне“.

„САЩ ще установят диалог между Израел и палестинците, за да се споразумеят за политически хоризонт на мир и проспериращо съжителство“, се отбелязва в текста.

Тринадесет членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на текста, който американският постоянен представител в ООН Майк Уолц определи като „исторически и конструктивен“. Русия и Китай се въздържаха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху под натиск от десни членове на правителството му, каза в неделя, че Израел продължава да се противопоставя на създаването на палестинска държава и настоява за демилитаризиране на Газа „по лесния или трудни начин“.

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи. Късно в неделя вечерта, групировките, водени от „Хамас“, в съвместно изявление се противопоставиха на резолюцията, наричайки я опасна стъпка към налагане на чуждо попечителство над територията и заявиха, че резолюцията служи на израелските интереси.

Свързани новини

18.11.2025 02:05

Тръмп приветства приемането на резолюция в подкрепа на плана му за мир в Газа от Съвета за сигурност на ООН

Американският президент Доналд Тръмп приветства приетата от Съвета за сигурност на ООН резолюция в подкрепа на мирния му план за ивицата Газа, която той смята, че ще донесе „повече мир по света“, предаде Франс прес.
18.11.2025 01:28

"Хамас" отхвърли резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Газа

„Хамас“ отхвърли резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН в подкрепа на плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава, на което палестинците и фракциите от съпротивата се противопоставят, предаде Ройтерс.
18.11.2025 00:15

Израелски министър призова за ареста на Махмуд Абас, ако ООН гласува в полза на палестинска държава

Крайнодесният израелски министър по вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир днес призова за ареста на палестинския президент Махмуд Абас и за убийството на висши палестински лидери, ако Съветът за сигурност на ООН гласува в полза на създаването на палестинска държава, предаде Франс прес.
17.11.2025 19:36

Палестинска въоръжена фракция заяви, че Израел е убил техен местен лидер

Коалицията от палестински групировки "Комитети за народна съпротива" (КНС) - съюзник на движението "Хамас", заяви днес, че един от местните й лидери е бил убит от, както тя каза, израелски сили под прикритие близо до град Дейр ал-Балах в централната част на ивицата Газа, предаде Ройтерс.
17.11.2025 15:16

"Хамас" отхвърля "международна опека" над Газа, каквато съзира в проекторезолюция на ООН

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" разкритикува подкрепената от САЩ резолюция на Съвета за сигурност относно бъдещето на Газа като "опит за налагане на международна опека" над територията, съобщи ДПА.
16.11.2025 15:42

Нетаняху потвърди, че остава против създаването на палестинска държава, след остра реакция от страна на крайната десница

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че остава против създаването на палестинска държава, след протести от страна на крайната десница по повод подкрепена от САЩ декларация, която изразява подкрепа за пътя към палестинска независимост, предаде Ройтерс.

