"Хамас" отхвърли резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Газа

Валерия Динкова
Бойцина "Хамас" в град Газа, 13 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Jehand Alshrafi
Газа,  
18.11.2025 01:28
 (БТА)
„Хамас“ отхвърли резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН в подкрепа на плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава, на което палестинците и фракциите от съпротивата се противопоставят, предаде Ройтерс.

„Резолюцията налага механизъм на международна опека над ивицата Газа, който нашият народ, нашите сили и фракции отхвърлят. Той налага механизъм за постигане на целите на Израел“, се добавя в изявление на „Хамас“.

„Възлагането на международните сили на задачи и роли вътре в ивицата Газа, включително разоръжаването на съпротивата, ги лишава от неутралитет и ги превръща в страна в конфликта в полза на окупацията“, добави групировката и отново подчерта, че няма да се разоръжи.

Свързани новини

18.11.2025 02:05

Тръмп приветства приемането на резолюция в подкрепа на плана му за мир в Газа от Съвета за сигурност на ООН

Американският президент Доналд Тръмп приветства приетата от Съвета за сигурност на ООН резолюция в подкрепа на мирния му план за ивицата Газа, която той смята, че ще донесе „повече мир по света“, предаде Франс прес.
18.11.2025 01:07

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
17.11.2025 19:36

Палестинска въоръжена фракция заяви, че Израел е убил техен местен лидер

Коалицията от палестински групировки "Комитети за народна съпротива" (КНС) - съюзник на движението "Хамас", заяви днес, че един от местните й лидери е бил убит от, както тя каза, израелски сили под прикритие близо до град Дейр ал-Балах в централната част на ивицата Газа, предаде Ройтерс.
17.11.2025 15:16

"Хамас" отхвърля "международна опека" над Газа, каквато съзира в проекторезолюция на ООН

Палестинската ислямистка групировка "Хамас" разкритикува подкрепената от САЩ резолюция на Съвета за сигурност относно бъдещето на Газа като "опит за налагане на международна опека" над територията, съобщи ДПА.
16.11.2025 15:42

Нетаняху потвърди, че остава против създаването на палестинска държава, след остра реакция от страна на крайната десница

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че остава против създаването на палестинска държава, след протести от страна на крайната десница по повод подкрепена от САЩ декларация, която изразява подкрепа за пътя към палестинска независимост, предаде Ройтерс.

