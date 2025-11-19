Подробно търсене
Николай Станоев
Най-малко 15 души бяха убити при израелски въздушни удари в Ливан
Хора са се събрали пред болница в Сайда, където са били приети хора, ранени в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град при израелски въздушен удар, причинил смъртта на 13 души по данни на на Министерството на здравеопазването, 18 ноември 2025 г. Снимка: АП/Mohammed Zaatari
Бейрут/Йерусалим,  
19.11.2025 03:18
 (БТА)
Етикети

Най-малко 15 души бяха убити при израелски въздушни удари в съседен Ливан вчера, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването.

То съобщи, че атака в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град Сайда е причинила смъртта на 13 души.

Това е най-смъртоносното израелско нападение в Ливан след влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня с местното движение "Хизбула" преди една година, отбелязва Асошиейтед прес.

Израелската армия каза, цитирана от АФП, че е поразила тренировъчен лагер на "Хамас".

В отговор палестинското ислямистко движение отрече да има каквато и да било военна инфраструктура в бежанските лагери в Ливан. То увери, че при атаката са били убити цивилни.

По-рано ливанското Министерство на здравеопазването съобщи за двама убити при отделни израелски удари с дронове в град Бинт Джбейл, също в южната част на страната.

Израелската армия продължава да нанася удари в Ливан въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което сключи с "Хизбула" преди една година. Израел обвинява шиитското движение, че се опитва да възстанови бойните си способности в Южен Ливан до степен, която да застраши неговата сигурност.

В Ливан живеят около 220 хиляди палестински бежанци, по-голямата част от които са настанени в лагери, по данни на ООН. По негласно споразумение палестински групировки контролират тези лагери, където ливанската армия не влиза, посочва АФП.

Миналия месец влезе в сила споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" в ивицата Газа. Този конфликт, продължил две години, избухна след нападението на палестинското ислямистко движение срещу южни израелски селища на 7 октомври 2023 г. Малко след неговото начало "Хизбула" започна да обстрелва Северен Израел, преди да понесе миналата година поредица тежки удари, които я принудиха да се съгласи на прекратяване на огъня.

Палестинското и ливанското движение са подкрепяни от Иран.

 

/НС/

В допълнение

