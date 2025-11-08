Подробно търсене

ЕС осъди израелските удари в Южен Ливан и призова за спазване на примирието с "Хизбула"

Атанаси Петров
Службата за гражданска защита на Ливан претърсва развалините на сграда, разрушена от израелски въздушен удар в южната част на страната, 6 ноември 2025 г. Снимка: АП/Mohammad Zaatari
Брюксел,  
08.11.2025 12:56
 (БТА)
Европейският съюз осъди последните израелски удари в Южен Ливан и призова за спазване на примирието, договорено с ливанското шиитско движение "Хизбула" преди година, съобщи Франс прес.

"ЕС призовава Израел да спре всички действия, които нарушават резолюциите на ООН и споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г.", заяви днес говорител на ЕС по въпросите на външната политика. 

"В същото време призоваваме ливанската страна, и по-специално "Хизбула", да се въздържат от всякакви действия или реакции, които биха могли допълнително да влошат ситуацията. Всички страни трябва да работят за запазване на примирието и на напредъка, постигнат досега", добави говорителят. 

Преди два дни Израел нанесе въздушни удари в Южен Ливан, заявявайки, че те са били по цели на проиранското движение "Хизбула". Израел обвини групировката, че продължава с опитите си за възстановяване на терористичната инфраструктура в региона.

Ливанската армия заяви, че израелските нападения в южната част на страната целят да "предотвратят завършването на процеса по разполагане на нейни части" в региона съгласно споразумението между Израел и "Хизбула" за прекратяване на огъня.

Израелските нападения бяха осъдени от президента на Ливан Жозеф Аун, както и от Иран. Властите в Техеран поискаха и реакция от международната общност.

06.11.2025 16:27

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан, предадоха Франс прес и  Асошиейтед прес. Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да
06.11.2025 11:33

"Хизбула" заяви, че Ливан е обвързан с примирието с Израел, но отказва преговори с еврейската държава

Ливанската групировка "Хизбула" заяви днес, че има "законното право да се съпротивлява срещу (израелската) окупация" и че подкрепя ливанската армия, предаде Ройтерс.  Шиитското движение каза още, че макар и Ливан да е обвързан със сключеното

