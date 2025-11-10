Подробно търсене

Израелски въздушен удар по главен път в Южен Ливан причини смъртта на един човек

Николай Джамбазов
Ударена кола от израелски дрон южно от ливанската столица Бейрут. Снимка AP/Hussein Malla
Бейрут,  
10.11.2025 12:43
 (БТА)
Израелски въздушен удар срещу автомобил, движещ се по главен път, свързващ най-големите градове в Южен Ливан, е отнел живота на един човек днес сутринта, съобщи Министерството на здравеопазването на Ливан, цитирано от Франс прес. 

"Израелски удар срещу автомобил в района на град Бесарие е причинил смъртта на един човек", гласи съобщението на Министерството.

Ударът е бил нанесен, след като Израел предприе поредица атаки този уикенд, при които бяха убити петима души. Израел засили нападенията си в района поради опасения за превъоръжаване на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".

Журналист на АФП е заснел кадри на изгорелия автомобил на пътя между Саида, най-големия град в Южен Ливан, и Тир, който се намира пò на юг. Спасители са събрали тленните останки на убития, което е причинило голямо задръстване на натоварения път.

Двама души бяха убити миналата неделя в отделни израелски удари в Южен Ливан, а в събота загинаха други трима.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, сключено през ноември миналата година след повече от една година военни действия с "Хизбула", Израел продължава редовно да нанася атаки срещу крепостите на проиранското движение в Ливан, като го обвинява, че се опитва да възстанови военните си способности.

"Хизбула" беше отслабена от последната война с Израел, а САЩ засилиха натиска върху ливанските власти за разоръжаването на групировката, което тя отказва да направи, припомня АФП.

