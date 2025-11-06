Подробно търсене

Ливанската армия обвини Израел, че възпрепятства разполагането ѝ в Южен Ливан

Атанаси Петров
Ливанската армия обвини Израел, че възпрепятства разполагането ѝ в Южен Ливан
Ливанската армия обвини Израел, че възпрепятства разполагането ѝ в Южен Ливан
Ливански войници се събират, струпани около кола, поразена от израелски удар, 18 април 2025 г. Снимка: АП/Mohammed Zaatari
Бейрут,  
06.11.2025 21:39
 (БТА)
Етикети

Ливанската армия заяви, че израелските нападения в южната част на страната целят да "предотвратят завършването на процеса по разполагане на нейни части" в региона, предаде Франс прес.

Разполагането на ливанските войски в Южен Ливан бе предвидено в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и проиранската групировка "Хизбула", което влезе в сила преди година.

"Израелският враг започна мащабна атака на юг, насочена към няколко района и населени места", се посочва в изявление на армията.

Въоръжените сили на Ливан осъдиха нападенията, като заявиха, че те целят да "подкопаят стабилността на страната, да поддържат заплахата срещу ливанския народ и да предотвратят завършването на разполагането на армията съгласно споразумението за прекратяване на военните действия".

/ИТ/

Свързани новини

06.11.2025 20:10

Вашингтон наложи санкции срещу лица, занимавали се с пране на пари в полза на "Хизбула"

Американското правителство наложи днес икономически санкции срещу лица, обвинени в изпиране на пари, използвани за финансиране на дейностите на "Хизбула", предаде Франс прес, като отбелязва, че тази стъпка бжеше предприета малко преди посещението на
06.11.2025 16:27

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан, предадоха Франс прес и  Асошиейтед прес. Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да
06.11.2025 11:33

"Хизбула" заяви, че Ливан е обвързан с примирието с Израел, но отказва преговори с еврейската държава

Ливанската групировка "Хизбула" заяви днес, че има "законното право да се съпротивлява срещу (израелската) окупация" и че подкрепя ливанската армия, предаде Ройтерс.  Шиитското движение каза още, че макар и Ливан да е обвързан със сключеното

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:56 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация