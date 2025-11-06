Ливанската армия обвини Израел, че възпрепятства разполагането ѝ в Южен Ливан

Ливанската армия заяви, че израелските нападения в южната част на страната целят да "предотвратят завършването на процеса по разполагане на нейни части" в региона, предаде Франс прес.

Разполагането на ливанските войски в Южен Ливан бе предвидено в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и проиранската групировка "Хизбула", което влезе в сила преди година.

"Израелският враг започна мащабна атака на юг, насочена към няколко района и населени места", се посочва в изявление на армията.

Въоръжените сили на Ливан осъдиха нападенията, като заявиха, че те целят да "подкопаят стабилността на страната, да поддържат заплахата срещу ливанския народ и да предотвратят завършването на разполагането на армията съгласно споразумението за прекратяване на военните действия".