Израелскaта армия заяви, че е приключила с ударите по цели на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви днес, че е приключила ударите си по цели на ливанското шиитско движение "Хизбула", подкрепяно от Иран, в Южен Ливан, предаде Франс прес.

По-рано днес израелските военни призоваха жителите на няколко села в Южен Ливан да се евакуират.

"Израелската армия нанесе серия от удари в Южен Ливан срещу терористична инфраструктура и няколко склада за оръжие, принадлежащи на "Хизбула", се казва в изявление на въоръжените сили.

Израелската армия осъжда "Хизбула", че "продължава с опитите си за възстановяване на терористичната инфраструктура в Южен Ливан с цел да навреди на държавата Израел", се посочва още в изявлението.