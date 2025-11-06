Подробно търсене

Израелскaта армия заяви, че е приключила с ударите по цели на "Хизбула" в Южен Ливан

Атанаси Петров
Службата за гражданска защита на Ливан претърсва развалините на сграда, разрушена от израелски въздушен удар в южната част на страната, 6 ноември 2025 г. Снимка: АП/Mohammad Zaatari
Йерусалим,  
06.11.2025 22:04
Израелската армия заяви днес, че е приключила ударите си по цели на ливанското шиитско движение "Хизбула", подкрепяно от Иран, в Южен Ливан, предаде Франс прес.

По-рано днес израелските военни призоваха жителите на няколко села в Южен Ливан да се евакуират.

"Израелската армия нанесе серия от удари в Южен Ливан срещу терористична инфраструктура и няколко склада за оръжие, принадлежащи на "Хизбула", се казва в изявление на въоръжените сили.

Израелската армия осъжда "Хизбула", че "продължава с опитите си за възстановяване на терористичната инфраструктура в Южен Ливан с цел да навреди на държавата Израел", се посочва още в изявлението.

Свързани новини

06.11.2025 20:10

Вашингтон наложи санкции срещу лица, занимавали се с пране на пари в полза на "Хизбула"

Американското правителство наложи днес икономически санкции срещу лица, обвинени в изпиране на пари, използвани за финансиране на дейностите на "Хизбула", предаде Франс прес, като отбелязва, че тази стъпка бжеше предприета малко преди посещението на
06.11.2025 11:33

"Хизбула" заяви, че Ливан е обвързан с примирието с Израел, но отказва преговори с еврейската държава

Ливанската групировка "Хизбула" заяви днес, че има "законното право да се съпротивлява срещу (израелската) окупация" и че подкрепя ливанската армия, предаде Ройтерс.  Шиитското движение каза още, че макар и Ливан да е обвързан със сключеното

