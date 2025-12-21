Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер, каза Деница Сачева

Многократно сме обсъждали този въпрос, а и самата Рая Назарян е отговаряла на него – тя няма да приеме позиция на служебен премиер. Това каза заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева в предаването "Защо, господин министър?" по Би Ти Ви.

По думите на Сачева ГЕРБ има и политическо решение за това, че председателят на Народното събрание Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер. Организацията на изборите трябва да бъде максимално безпристрастна, обективна, тя трябва да се изпълни от човек, върху когото не може да има каквато да била сянка за свързаност с определена политическа партия. Тя, като ярко политическо лице, няма как да поеме този пост, заяви Деница Сачева.

БТА припомня, че според чл. 99 от Конституцията, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. Служебен министър-председател се избира измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. Това е т.нар. домова книга.

























