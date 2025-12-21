Подробно търсене

Южна Корея подписа сделка за доставка на шест ракетни системи за залпов огън на Естония

Асен Георгиев
Южна Корея подписа сделка за доставка на шест ракетни системи за залпов огън на Естония
Южна Корея подписа сделка за доставка на шест ракетни системи за залпов огън на Естония
Южнокорейски войници разполагат системата "Чхонму" по време на учение. Снимка: South Korea Defense Ministry via AP.
21.12.2025 20:37
 (БТА)

Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (КОТРА/KOTRA) е подписала споразумение с естонската агенция за доставки на оръжие за износ на южнокорейската система за многократно изстрелване на ракети "Чхонму" в източноевропейската страна, предаде агенция Йонхап.

Съгласно междуправителствения договор, подписан с Естонския център за инвестиции в отбраната в Талин, Hanwha Aerospace Co. ще достави шест установки "Чхонму" и три вида ракети през следващите три години на стойност 300 милиона евро, според изявление на КОТРА.

Системата за залпов огън "Чхонму", проектирана да противодейства на артилерийските заплахи от Северна Корея, е корейска оръжейна система, способна да осигурява бърза и високопрецизна огнева мощ, използвайки различни видове ракети и ракети с различен обсег.

Сделката се основава на меморандум за разбирателство относно придобиването на ракетната система от Талин, подписан от министрите на отбраната на двете страни в Сеул през октомври. Естонското правителство обяви планове да инвестира до 2029 г. 10 милиарда евро за укрепване на отбранителните си способности.

Последната спогодба е вторият експортен договор за "Чхонму" с европейска страна, след предишна сделка с Полша.

През 2018 г. Естония сключи отделно споразумение с Hanwha Aerospace за внос на самоходни гаубици K9, произведени от същата компания, припомня Йонхап.

/АГ/

Свързани новини

17.12.2025 21:17

Естония започва да изгражда бункери и противотанкови ровове по границата си с Русия

Естония започна подготвителна работа за изграждането на пет бункера, с които да засили граничната си защита от евентуални руски атаки, предаде ДПА, като се позова на Естонският център за инвестиции в отбраната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:44 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация