Владимир Зографски бе дисквалифициран в пресявките на скоковете в Енгелберг, Рьою Кобаяши спря серията на Домен Превц

Владимир Зографски бе дисквалифициран в пресявките на състезанието за Световната купа по ски скокове в Енгелберг заради проблеми с екипировката, а японецът Рьою Кобаяши спря победната серия на словенеца Домен Превц.

Зографски скочи на 135 метра с 56-и стартов номер и временно бе в топ 5, но малко по-късно излезе решение от контрола за дисквалификация заради широчината на ските му. Така българинът няма да успее да спечели точки във втори пореден кръг на Световната купа, след като в събота бе елиминиран след първия скок.

В самото състезание победител бе Рьою Кобаяши, който записа опити на 133 и 132 метра за общо 310 точки. Това бе първа победа от месец насам за японеца, който спря серията на Превц, продължила в пет поредни състезания. Словенецът завърши втори с 3.6 точки пасив, а последното място на подиума зае германецът Феликс Хофман.

Така Кобаяши се доближи на по-малко от 200 точки от Превц в класирането. Той има 651, а словенецът е с 850 преди началото на турнира "Четирите шанци" след осем дни. Първият кръг е в Оберстдорф, Германия.