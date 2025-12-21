Подробно търсене

Елче разгроми Райо Валекано в последния си мач за календарната година и се изкачи в горната половина на таблицата в Испания

Ивайло Георгиев

Ивайло Георгиев
Елче разгроми Райо Валекано в последния си мач за календарната година и се изкачи в горната половина на таблицата в Испания
Елче разгроми Райо Валекано в последния си мач за календарната година и се изкачи в горната половина на таблицата в Испания
Снимка: AP Photo/Alberto Saiz, архив
Мадрид,  
21.12.2025 21:43
 (БТА)

Елче надигра с категоричното 4:0 Райо Валекано в мач от 18-ия кръг на испанското първенство по футбол и се изкачи в горната половина на класирането на Ла Лига. Отборът на Едер Сарабия е девети с 22 точки и една по-малко от Атлетик Билбао и Селта Виго. 

Мачът бе равностоен статистически, но на практика всички опасни положения бяха пред вратата на гостите. Домакините поведоха още в шестата минута, когато Ектор Форт получи топката в наказателното поле на съперника и стреля под гредата за 1:0. 

Останалите попадения паднаха след почивката. Педро Бигс намери Алваро Родригес пред вратата в 67-та минута и той вкара втория гол, а само след три минути Херман Валера покачи на 3:0. Мартин Нето пък оформи крайния резултат в първата минута на добавеното време с удар от границата на наказателното поле.  

Райо Валекано е без победа в седем поредни мача в ЛаЛига и заема 15-о място с 18 точки. Първият под чертата на изпадащите Жирона е с три по-малко.   

Срещи от 17-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Елче - Райо Валекано        4:0
Жирона - Атлетико Мадрид    0:3
Виляреал - Барселона        0:2

по-късно днес:
Бетис - Хетафе

от събота:
Осасуна - Алавес            3:0
Овиедо - Селта Виго         0:0
Леванте - Реал Сосиедад     1:1
Реал Мадрид - Севиля 2:0

в понеделник:
Атлетик Билбао - Еспаньол

от петък:
Валенсия - Майорка          1:1

В класирането начело е Барселона с 46 точки, пред Реал Мадрид с 42, Алтетико Мадрид с 37, Виляреал с 35, Еспаньол с 30, Бетис с 25 и други.

/ГК/

