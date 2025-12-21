Елче разгроми Райо Валекано в последния си мач за календарната година и се изкачи в горната половина на таблицата в Испания

Елче надигра с категоричното 4:0 Райо Валекано в мач от 18-ия кръг на испанското първенство по футбол и се изкачи в горната половина на класирането на Ла Лига. Отборът на Едер Сарабия е девети с 22 точки и една по-малко от Атлетик Билбао и Селта Виго.

Мачът бе равностоен статистически, но на практика всички опасни положения бяха пред вратата на гостите. Домакините поведоха още в шестата минута, когато Ектор Форт получи топката в наказателното поле на съперника и стреля под гредата за 1:0.

Останалите попадения паднаха след почивката. Педро Бигс намери Алваро Родригес пред вратата в 67-та минута и той вкара втория гол, а само след три минути Херман Валера покачи на 3:0. Мартин Нето пък оформи крайния резултат в първата минута на добавеното време с удар от границата на наказателното поле.

Райо Валекано е без победа в седем поредни мача в ЛаЛига и заема 15-о място с 18 точки. Първият под чертата на изпадащите Жирона е с три по-малко.

Срещи от 17-ия кръг на футболното първенство на Испания: Елче - Райо Валекано 4:0 Жирона - Атлетико Мадрид 0:3 Виляреал - Барселона 0:2 по-късно днес: Бетис - Хетафе от събота: Осасуна - Алавес 3:0 Овиедо - Селта Виго 0:0 Леванте - Реал Сосиедад 1:1 Реал Мадрид - Севиля 2:0 в понеделник: Атлетик Билбао - Еспаньол от петък: Валенсия - Майорка 1:1 В класирането начело е Барселона с 46 точки, пред Реал Мадрид с 42, Алтетико Мадрид с 37, Виляреал с 35, Еспаньол с 30, Бетис с 25 и други.