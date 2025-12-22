При украинска атака с дронове бяха повредени два кораба в руския град Краснодар, казаха регионалните власти

Два кораба и два кея бяха повредени при украинска атака с дронове в руския Краснодарски край, казаха днес властите в региона, цитирани от Ройтерс.

Всички екипажи на корабите от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно, съобщи оперативният щаб на Краснодарския край в публикация в приложението „Телеграм“. Повредите са предизвикали пожар, който е обхванал площ от 1500 квадратни метра, добавиха властите.