Украйна е нанесла през нощта удари по две руски рафинерии

Пламен Йотински
Пожарникари работят за потушаване на огъня в рафинерията в Краснодар.. Снимка: Krasnodar Gov. Veniamin Kondratyev Telegram channel via AP
Киев,  
30.08.2025 09:42
 (БТА)
Украинската армия днес съобщи, че през нощта е нанесла удари по руските нефтопреработвателни рафинерии в Краснодар и Сизран, предаде Укринформ.

Агенцията отбелязва, че генералният щаб на украинската армия е разпространил тази информация във Фейсбук.

Армията е регистрирала множество експлозии и пожар в нефтопреработвателната рафинерия в Краснодар, която според нея произвежда 3 милиона тона леки нефтопродукти годишно.

Имало е и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Сизран в регион Самара, който преди август е имал капацитет за преработка от 8,5 милиона тона годишно, заявиха украинските  военни.

Украинската армия атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия и прекъсване на доставките на гориво за нейните военни части, посочва Укринформ.

/ПЙ/

